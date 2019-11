A.S. Lucchese



Squalifica per motivi razziali, Lucchese prende le distanze

mercoledì, 20 novembre 2019, 18:08

In seguito alla squalifica per 10 giornate inflitta per motivi razziali a un proprio tesserato della formazione Juniores, la Lucchese prende in modo netto e totale le distanze dall'accaduto.



"La società - si legge nella nota - ritiene fondamentale il rispetto delle persone e condanna ogni forma di discriminazione e si riserva di andare in fondo alla vicenda per la ricerca di eventuali responsabilità".