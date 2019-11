A.S. Lucchese



Una bella Lucchese liquida la Fezzanese: settimo risultato utile di fila per la Pantera

domenica, 24 novembre 2019, 14:49

di michele masotti

2-0

Lucchese (4-4-2): Coletta, Bartolomei, Lici (71’Visibelli), Meucci (85’Nolè), Papini, Benassi, Remorini, Cruciani, Gueye (66’Fazzi), Vignali (80’Bitep) e Nannelli (88’Panati) A disposizione: Fontanelli, Pardini, Lucarelli e Tarantino Allenatore: Francesco Monaco

Fezzanese (4-2-3-1): Greci, Castagnaro, Gavini, De Martino e Terminello (81’Bruzzi); Monacizzo e Campagni (78’Saporiti); Valente, Addiego Mobilio e Tivegna (58’Bongiorni); Diallo A disposizione: Bleve, Zappelli, Bonfiglioli, Delvigo, Zavatto e Fabiani Allenatore: Gabriele Sabatini

Arbitro: Papale di Torino (Assistenti Blasiol di Bolzano e Menolli di Rovereto)

Marcatore: 33’Meucci e 82’Fazzi

Note: Prima della partita è stato effettuato un minuto di raccoglimento in memoria di Victoria Cruciani. Ammoniti Addiego Mobilio, Diallo e Cruciani. Calci d’angolo 4-4. Recupero 2’ e 4’

Una delle più convincenti versioni della Lucchese 2019-2020 supera con il più classico dei risultati, 2-0, la rivelazione Fezzanese e compie un passo avanti in classifica, in una giornata caratterizzata da tre partite rinviate. Il punteggio non rende a pieno merito ai rossoneri, padroni del pomeriggio sin dalle prime battute. Specialmente nella prima frazione la squadra di Monaco ha espresso un calcio piacevole, concedendo un’unica palla gol, a risultato acquisito e peraltro sventata da Coletta, alla Fezzanese. Il tecnico pugliese ha avuto risposte positive da quelli elementi, vedi Bartolomei e Lici, che sino a qui non avevano trovato grosso spazio. Nota di merito particolare anche per Bitep, il cui ingresso in campo nel finale ha restituito profondità e forza fisica alla Pantera, e soprattutto per Michel Cruciani. Impeccabile la sua regia in mezzo al campo in un pomeriggio per lui particolare dopo il pesante lutto famigliare al quale ha dovuto far fronte.

Lucchese e Fezzanese scendono in campo in un Porta Elisa che accoglie con un lungo e toccante applauso Michel Cruciani, colpito in settimana dalla morte di sua figlia Victoria. Tutto i ventidue in campo, panchine comprese, fanno il loro ingresso con una maglia che recita “Ciao piccola stella. Forza Crucio”. Anche la Curva Ovest si stringe attorno al centrocampista con un sincero e commuovente striscione. Venendo agli aspetti tecnici Monaco, privo di Ligorio, effettua diversi cambiamenti nello schieramento titolare. Fuori a sorpresa Fazzi, rimpiazzato come quota 2000 da Gueye, accompagnato in attacco da Vignali, debutto da titolare per il baby Bartolomei, impiegato come terzino destro. Sulla corsia opposta, invece, si rivede dal primo minuto Alexander Lici. La Fezzanese, a sua volta decimata da alcune assenze tra cui quella di Cantatore, si presenta a Lucca con un 4-2-3-1 dove Diallo è il riferimento offensivo.

Proprio il centravanti classe 1997 si rende pericoloso al 4’ con un destro dalla distanza neutralizzato senza patemi da Coletta. Quattro minuti più tardi una velenosa punizione laterale di Cruciani centra la traversa. Ottimo l’approccio al match della Pantera, nuovamente vicina al bersaglio grosso al minuto numero tredici con Gueye che da sotto misura non impatta bene la sfera. Pressione della formazione che si fa sempre più incessante. Ci vuole un grande intervento di Greci per negare la gioia del vantaggio all’indiavolato Nannelli. Sulle corsie laterali la squadra di Monaco trova terreno fertile per costruire occasioni da gol, come al 22’ con l’iniziativa di Remorini stoppata in due tempi dal numero uno dei verdi. I frutti del monologo rossonero vengono raccolti al 33’. Altra avvolgente manovra, preciso cross dalla sinistra di Nannelli per il puntuale inserimento aereo di Meucci che trafigge Greci. Seconda rete in campionato per il centrocampista carrarese che mostra al pubblico di fede rossonera una maglia commemorativa di Victoria Cruciani. Buona la gestione nei restanti minuti di gioco, due di recupero compresi, di una Lucchese che concede pochissimo, per non dire niente, alla Fezzanese.

Secondo tempo che si apre con gli ospiti che provano ad occupare con una maggiore insistenza, tramite un fraseggio piuttosto laborioso, ma la prima emozione è targata Lucchese. Slalom speciale di Vignali concluso dal tiro del classe 1991 che trova la fondamentale opposizione con il corpo di De Martino. Il valzer delle sostituzioni comincia con Bongiorni che rileva Tivegna e Fazzi Gueye. Avvicendamento tra classe 2000 tra le fila della Pantera, con Vignali che assume la posizione di falso nueve nel 4-3-3 ridisegnato da Francesco Monaco. Uno stremato Lici, sicuramento uno dei migliori in campo, lascia il posto a Visibelli con Papini che scala sulla fascia sinistra della retroguardia. Il predominio dei locali, sebbene la Fezzanese cerchi in qualche modo ad impensierire Coletta senza riuscirvi, viene certificato ulteriormente dal destro di Meucci parato da Greci e dal raddoppio, costruito sull’asse Bitep-Fazzi. L’attaccante camerunense fugge via in velocità a Gavini, attende l’arrivo a centro area del mediano classe 2000 che di destro, con l’ausilio di una piccola deviazione, fa 2-0. Nel finale Papini, smarcato dal raffinato tacco di Bitep, si vede respingere la sua conclusione da Greci.

Settimo risultato utile consecutivo per la Lucchese che arriva al big match con la Caronnese con qualche convinzione e tanto carburante nel serbatoio del morale.

Foto e video di Ciprian Gheorghita

