A.S. Lucchese



Verbania, matricola con una difesa ballerina

giovedì, 7 novembre 2019, 22:44

di michele masotti

Rinfrancata dal pesante colpo di Sesto Fiorentino contro il Prato, che ha allungato a quattro la striscia di risultati utili consecutivi, la Lucchese è pronta ricevere al Porta Elisa il pericolante Verbania. Contro la matricola piemontese, calcio d’inizio fissato alle 14:30, Benassi e compagni si troveranno di fronte alla peggior difesa, 16 reti incassate, e al reparto offensivo meno prolifico, 6 gol, di questo girone A. Snocciolati questi dati, sarebbe comunque un errore ritenere agevole il compito della Pantera poiché il campionato, molto equilibrato, ci sta abituando a una serie di sorprese. Monaco, dal canto suo, pare giustamente intenzionate a confermare il 4-4-1-1 che tanto bene ha fatto nell’ultimo mese recuperando anche Mattia Lucarelli.

Tornato nella massima serie nazionale dilettantistica dopo sei anni, i piemontesi hanno toccato il punto più alto della propria storia con i sette campionati consecutivi disputati in C, allora a girone unico, tra il 1966 e il 1973. Verbania che, all’inizio dello scorso ottobre, ha visto le dimissioni del presidente Elio Del Monaco che ha seguito il precedente addio del direttore generale Pietro Fassoli. In attesa di ulteriore schiarite societarie, il compito di reggere le sorti del sodalizio biancocerchiato è finito sulle spalle del presidente onorario Luigi Pedretti. In questa situazione non semplice il Verbania occupa la terzultima piazza con nove punti mostrando, però, dei segnali di risvegli come testimoniano i tre risultati utili di fila, l’ultimo dei quali arrivato domenica scorsa grazie al pareggio contro la diretta concorrente Lavagnese. Da questa stagione a sedersi sulla panchina dei piemontesi è Sergio Galeazzi, ex difensore di Piacenza, Cosenza e Bisceglie. Il tecnico classe 1965 è solito disporre i suoi con un 3-5-2 potendo contare su una rosa in gran parte rinnovata rispetto a quello che nella passata stagione trionfò in Eccellenza.

Come fa la Lucchese da quattro domeniche a questa parte, a difendere i pali del Verbania sarà il classe 1992 Giovanni Russo, ex Matera, Gallipoli e Trento. Sulle corsie laterali agiranno due under: a sinistra spazio al 99 Luca Panzani, prelevato in prestito dal Novara ma con alle spalle già alcune esperienze in questa categoria, mentre sulla corsia opposta la quota 2001 risponde al nome di Giacomo Cecon. Tutti elementi di esperienza, invece, i componenti del pacchetto arretrato. A guidarlo è Federico Gatti, miglior marcatore dei suoi con due reti, coadiuvato dall’ex Scandicci Pezzati e da Giovanni Fortis.

Galeazzi ha affidato le chiavi della sua mediana a Cristian Bellini, arrivato in estate dall’Ostiamare, accompagnato dalle mezzali Musso e Sadouk, un classe 2000 che ha levato il posto al coetaneo, scuola Novara, Andrea Margaroli. Per quanto concerne il reparto offensivo accanto al capitano e prima punta Gianluca Austoni svarierà l’altro under in quota 2001 Alessandro Colombo. Una valida opzione a gara in corso potrà essere rappresentata dal veloce nigeriano Ibe.