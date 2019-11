A.S. Lucchese



Vigilia di Lucchese-Fezzanese: Monaco pronto a rilanciare Gueye dal primo minuto

sabato, 23 novembre 2019, 13:12

di michele masotti

Nuovo impegno casalingo per la Pantera che si prepara ad affrontare, al termine di una settimana vissuta con la morte nel cuore a causa della tragica scomparsa della piccola Victoria Cruciani, i verdi della Fezzanese, una delle principali rivelazioni di questo girone A. Sul manto erboso del Porta Elisa, calcio d’inizio programmato alle canoniche 14:30, Benassi e compagni proveranno a conquistare quel successo, assente da due turni, che consentirebbe di allungare ulteriormente la striscia di sei risultati utili consecutivi. Compito, almeno sulla carta, non impossibile visto che la compagine spezzina nei match esterni ha raccolto soltanto quattro dei 20 punti che le hanno permesso di issarsi al quarto posto in graduatoria, a -2 dalle battistrada Caronnese, Sanremese e Prato.

La Lucchese dovrà essere brava a resettare completamente la mezzora finale del confronto andato in scena al “Buon Riposo”, quando il Seravezza di Vangioni riuscì a rimontare il duplice svantaggio. “Tornando allo scorso turno, non sono d’accordo con chi sostiene che ci siamo abbassati troppo.” – ha esordito Monaco- “Mi pare normale che quando una formazione si trovi sotto di due reti in casa, provi in tutte le maniere a premere. Certamente i gol subiti sono maturati a causa di altrettante disattenzioni nostre. Non scordiamoci che stiamo facendo bene ha da sei partite sebbene la classifica rimanga ancora corta, in entrambe le direzioni.” Il tecnico pugliese fa il punto su chi sarà disponibile o meno domani.

“Non abbiamo recuperato il solo Falomi, per il resto sia Remorini che Benassi si sono ristabiliti da quei fastidi muscolari che avevano impedito loro di prendere parte ad alcune sessioni di allenamento. Abbiamo vissuto una settimana particolare per la tragedia che ha colpito Michel Cruciani. Il ragazzo domani, come da lui richiesto, sarà della partita, avendomi dato la massima disponibilità.” – ha rivelato Francesco Monaco- “In attacco potrebbe scoccare l’ora di Gueye in coppia con Vignali; Bitep mi fornisce maggiori garanzie a partita in corso. Non escludo altri cambiamenti nell’undici di partenza, considerando che qualche elemento, sempre impiegato, necessita di tirare il fiato.”

Monaco ha parole di elogio per la Fezzanese, formazione studiata con attenzione in questi ultimi giorni. “I liguri sono un collettivo che gioca un buon calcio: l’unico assente sicuro con cui dovranno fare i conti sarà lo squalificato Cantatore.” – ha sintetizzato l’ex mediano della grande Lucchese di Maestrelli- “Mi aspetto che anche a Lucca ripropongano il loro abituale 4-3-3. Dovremo essere bravi a sfruttare le debolezze, da loro evidenziate, nelle partite in trasferta.”

Lucchese-Fezzanese sarà arbitrata da Edoardo Papale di Torino, coadiuvato dagli assistenti Blasiol di Bolzano e Menolli di Rovereto.”