A.S. Lucchese



La Lucchese batte il Vado e si regala un sereno Natale da seconda della classe

domenica, 22 dicembre 2019, 15:05

di michele masotti

1-0

Lucchese (4-3-3): Coletta, Bartolomei, Nolè, Cruciani, Papini, Benassi, Nannelli, Meucci, Iadaresta (71’Gallon), Vignali (93’Tarantino) e Panati (65’Fazzi) A disposizione: Luglio, Matteoni, Pardini, Lucarelli, Presicci e Gueye Allenatore: Eupremio Carruezzo (Monaco in tribuna poiché squalificato)

Vado (4-3-1-2): Illiante, Alberto, Castaldo, Guarco e Dagnino; Terzoni (81’Alessi), Redaelli (65’Tomasini) e Rotulo (83’Cecon); Bruschi (69’Gallo); Piu (68’Piacentini) e Varela A disposizione: Barbato, Tona, Cassata e Casazza Allenatore: Luca Tarabotto

Arbitro: Pacella di Roma 2 (Assistenti Consonni di Treviglio e Barberis di Collegno)

Marcatore: 58’Vignali

Note: ammoniti Benassi, Redaelli, Cruciani e Guarco Calci d’angolo 4-6. Recupero 1’ e 5’.

LUCCA - La Lucchese conclude il suo girone di andata il 2019 con una vittoria sporca, ma per questo ancora più importante, contro il pericolante Vado. A togliere le castagne dal fuoco dei rossoneri ci ha pensato il guizzo di Andrea Vignali, il cui ingresso in pianta stabile tra i titolari ha rappresentato una delle chiavi di volta della prepotente risalita in graduatoria dei ragazzi di Francesco Monaco. Se da un lato può essere un peccato che l’interruzione del campionato per le festività natalizie, d’altro canto queste due settimane di sosta serviranno alla Pantera per ricaricare le pila in vista di un girone di ritorno che si prospetta elettrizzante.

Ultimo impegno del 2019 per una Lucchese in grande spolvero sulla scia di dieci risultati: nella volata a tre per il platonico titolo di campione d’inverno, la Pantera ospite il Vado. Più complicati, almeno sulla carta, i compiti di Sanremese e Prato, di scena rispettivamente in casa contro il Seravezza e in quel di Savona. Monaco propone diverse novità nell’undici iniziale rispetto ai turni precedenti. Nolè viene schierato come terzino sinistro in luogo dell’acciaccato Nolè, chance per Panati nella mediana mentre c’è da registrare il debutto al centro dell’attacco di Piasquale Iadaresta. Sempre out gli infortunati Lici, Ligorio e Remorini.

In casa ligure, invece, Tarabotto sceglie un 4-3-1-2 schierando gli ultimi innesti Guarco, Rotulo, Bruschi e l’argentino Varela. La punta sudamericana, prelevata in settimana dal Gelbison, viene supportata dal classe 2000 Piu e dal fantasista Bruschi. Dopo quindici minuti di puro studio, la prima sortita del pomeriggio viene portata da una punizione defilata dello specialista Cruciani; sfera di poco fuori dopo la deviazione di Castaldo. Partita che riserva veramente poche emozioni. La Lucchese non riesce a produrre gioco, complice anche la buona disposizione tattica imbastita dal tecnico ospite. Sembra la fotocopia della partita andata in scena due settimane fa contro la Lavagnese. Al 34’ ottimo intervento di Coletta che devia in corner la botta dalla distanza di Redaelli, finito poco dopo sul taccuino degli ammoniti per aver fermato irregolarmente una fuga di Nannelli sulla sinistra. Ulteriore brivido per la porta locale a cinque minuti dalla fine. Sugli sviluppi di un corner Coletta e Benassi si disturbano a vicenda, il tiro ravvicinato di Guarco viene salvato sulla linea da Meucci.

Inizio di ripresa maggiormente volitivo della Lucchese. Al 58’ lancio di Cruciani, capitan Castaldo tocca il tocco disinnescando la posizione di offside di Vignali. L’assistente Consonni alza la bandierina per segnalare il fuorigioco: di diverso avviso è Pacella che, con grande personalità, lascia proseguire con Vignali che ringrazia scartando Illiante per mettere dentro la porta vuota. Festa per la Pantera e vibranti proteste in casa rossoblù. Quinto centro in stagione per l’attaccante classe 1991. Immediate le mosse dei due allenatori: Fazzi rileva Panati mentre Redaelli viene rilevato da Tomasini. In rapida successione entrano tra gli ospiti anche Piacentini e Gallo; rossoblù ora in campo con un 4-2-3-1. Al minuto numero settantuno staffetta tra Iadaresta e Gallon. Il Vado ci prova su punizione ma Coletta smanaccia con la consueta bravura il destro di Rotulo. Nei cinque minuti di recupero è perfetta la gestione del match di una Lucchese che chiude il girone di andata al terzo posto, allungando così a quota 11 la striscia di risultati utili consecutivi.

Foto Ciprian Gheorghita