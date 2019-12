A.S. Lucchese



Auguri di Natale a tinte rossonere per la Lucchese

mercoledì, 18 dicembre 2019, 15:20

di michele masotti

Riprendendo una tradizione che era stata persa negli ultimi anni, il nuovo corso societario della Lucchese ha riunito nella cena di Natale quelle varie anime che ruotano attorno alla Pantera: squadra, staff tecnico, dirigenza, sponsor, collaboratori, rappresentati dei vari enti pubblici e giornalisti si sono scambiati gli auguri di passare le più serene festività presso il ristorante Syrah della tenuta del Buonamico a Montecarlo.

Visibilmente soddisfatto per l’esito della serata il quadrumvirato dirigenziale rossonero, Russo-Vichi-Santoro-Deoma. I vertici societari della Pantera, alla presenza di quelli imprenditori che hanno fatto sì che il calcio potesse ripartire nella città dell’arborato cerchio, ringraziando tutti per la partecipazione si sono detti entusiasti per come si sono sviluppati i primi mesi, sia sotto il piano sportivo che quello progettuale, della nuova vita del sodalizio sorto nel 1905. Tra i vari interventi da sottolineare quelli di Francesco Monaco, capitan Maikol Benassi, Matteo Nolè e Nazzareno Tarantino i tre senatori di questo gruppo imbattuto da dieci turni. In rappresentanza dell’amministrazione comunale erano presenti i dirigenti Marchi e Tani, che stanno seguendo da vicino il progetto legato alla ristrutturazione del Porta Elisa, e l’assessore allo sport Stefano Ragghianti, dilettatosi anche in un paio di palleggi. Alla serata ha partecipato la direttrice dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Lucca-Massa Carrara Donatella Buonriposi.

Non poteva mancare il brano, diventato a tutti gli effetti l’inno della Lucchese, di Riccardo Cocciante “A mano a mano”. Esilaranti le imitazioni del direttore sportivo Daniele Deoma e del direttore generale Mario Santoro messe in scena da Giovanni Nannelli, uno dei tanti under che si stanno mettendo in mostra in questa stagione. Tutti gli sponsor, infine, sono stati premiati con una foto raffigurante l’intera rosa rossonera.



Foto di Claudio Tosi