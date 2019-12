A.S. Lucchese



Cruciani, ancora lui, trova il gol: Lucchese in vantaggio al riposo

domenica, 15 dicembre 2019, 14:32

di michele masotti

0-1

Bra (4-4-2): Bonofiglio, Olivero, Rossi, Tos e Ciccone; Tuzza, Capeluppo, Brancato e Petracca; Armato (11’El Hamadoui) e Casolla A disposizione: Novallet, Cuoco, Kharoubi, El Hamadaoui, Mella, Vergnano, Ghindelli, Spera e Bosio Allenatore: Fabrizio Daidola

Lucchese (4-3-3): Coletta, Bartolomei, Papini, Benassi e Lucarelli; Meucci, Cruciani e Fazzi; Nannelli, Vignali e Remorini A disposizione: Luglio, Visibelli, Pardini, Nolè, Presicci, Panati, Gallon e Iadaresta Allenatore: Eupremio Carruezzo

Arbitro: Peletti di Crema (Assistenti Accardo di La Spezia e Hader di Ravenna)

Marcatore: 42’Cruciani

Note: Calci d’angolo 3-1. Recupero 3’

Ultimi 180’ del girone di andata che servono per disegnare la squadra che potrà fregiarsi del sì platonico, ma al tempo stesso significativo, tiolo di campione d’inverno. La Lucchese, terza forza del campionato, sale in casa del pericolante Bra cambiando due interpreti dell’undici schierato dall’inizio contro la Lavagnese. Fuori Nolè e Pardini, dentro Fazzi e Lucarelli, con il terzino labronico alla prima da titolare. Confermato il tridente offensivo formato dai “piccoletti” Nannelli-Vignali-Remorini. Panchina per l’ultimo arrivato Iadaresta mentre non risultano nella lista dei convocati né Gueye che Falomi. Per l’esperienza all’ombra delle mura è giunta ormai ai titoli di coda.

Alla terza partita in una settimana, il Bra mantiene uno scolastico 4-4-2 con mister Daidola che sorprende tutti lasciando in panchina il franco-marocchino El Hamadaoui, autore di una doppietta ai danni della Lavagnese quattro giorni orsono, in favore di Armato. Proprio un problema al ginocchio, intorno al 10’, mette fuori causa lo stesso Armato, rilevato proprio dall’ex attaccante della Torpedo Minsk. Avvio di gara dai ritmi frenetici su di un manto erboso dalle dimensioni ai limiti della regolarità per la Serie D. Piemontesi e rossoneri che tengono bene il campo, non consentendo ai rispettivi rivali di trovare un varco nelle difese avversarie. La prima emozione del pomeriggio giunge al 25’ con una serpentina di Vignali conclusa dal destro respinto prontamente da Bonofiglio. Il fraseggio palla a terra non è l’opzione logicamente più ricercata dai ventidue in campo. La Pantera, mai impensierita dalle punte giallorosse, colpisce a tre minuti dall’intervallo.

Azione da applausi quella che permette a Michel Cruciani di trovare il quinto centro del suo splendido campionato. Nannelli premia sulla sinistra la puntuale sovrapposizione di Lucarelli, precisa pennellata del classe 1999 per la pregevole conclusione di prima intenzione del playmaker rossonero. Rete di fondamentale importanza che sblocca una partita complicata.

