Fc Vado, tanti acquisti invernali per non perdere nuovamente la D

giovedì, 19 dicembre 2019, 16:00

di Michele Masotti

L’ultima uscita del 2019 di una Lucchese impegnata nello sprint per il titolo di campione d’inverno assieme alla capolista Sanremese e al Prato grandi firme coincide con il confronto casalingo contro il Vado Ligure, club passato alla storia per essere stato il primo vincitore della Coppa Italia (annata 1921-1922). Capitan Benassi e compagni domenica, calcio d’inizio alle canoniche 14:30, dovranno sicuramente avere un approccio migliore alla gara di quello mostrato di fronte alle altre due pericolanti, Verbania e Lavagnese, recentemente affrontate al Porta Elisa. Per la sfida contro i rossoblù Monaco dovrà rinunciare allo squalificato Bitep, agli infortunati Lici e Ligorio con Matteo Remorini alle prese con una forma influenzale e quindi in forte dubbio. Probabilmente scatterà l’ora del debutto dal primo minuto di Pasquale Iadaresta.

Penultimo in classifica con 14 punti, a -1 dai play-out e -6 dalla salvezza diretta, il Vado non ha perso tempo in questa sessione di calciomercato perfezionando ben cinque innesti a fronte delle partenze di Scannapieco e Gagliardi, con quest’ultimo tornato alla Sanremese. Fondato nel 1913, come detto, i rossoblù hanno scritto una pagina di storia dell’allora pioneristico mondo del football, aggiudicandosi la prima edizione della Coppa Italia grazie all’1-0 inflitto all’Udinese. La rete decisiva venne messa a segno da Felice Levratto, soprannominato “sfonda reti” per la sua impressionante potenza del suo tiro. Le due stagioni disputate in Serie C nel secondo dopoguerra rappresentano il punto della storia del Vado costretto a spendere gran parte della propria esistenza nelle minors liguri. Il pessimo avvio di stagione, sei punti in dieci partite, sono stati il posto al collaboratore tecnico Antonio Puggioni e a Salvatore Aurelio, attaccante ex Lucchese, che svolgeva l’inusuale ruolo di calciatore-direttore sportivo. A fronte di una normale fase realizzativa, 20 gol fatti, il punto debole della formazione di mister Tarabotto è senza dubbio il reparto che viaggia ad una media esatta di due reti subiti a partita (32 totali). I rinforzi invernali rispondono ai nomi di Guarco, Cecon, Terzoni, Rotulo e Bruschi. Almeno quattro di questi saranno titolari al Porta Elisa.

Con tutta la rosa a sua disposizione Luca Tarabotto, riconfermato dopo la promozione della passata stagione, dovrebbe proporre un 4-2-3-1. Da qualche domenica a questa parte a difendere i pali dei rossoblù è il classe 1999 Faggiano, prelevato in estate dal Sora. Come terzini agiranno altri due under; a sinistra spazio al baby classe 2002, scuola Sampdoria, Zaccaria mentre sulla corsia opposta si muoverà Giacomo Cecon, reduce da una prima parte di stagione spesa con i colori del Verbania. Coppia di stopper, invece, all’insegna dell’esperienza con il duo Castaldo-Guarco. I due mediani saranno Mauro Redaelli e l’ultimo arrivato Terzoni.

La batteria di trequartista alle spalle dell’unica punta Piacentini, miglior marcatore dei suoi con tre centri, propone alcuni prospetti interessanti come il classe 2000 Luca Tomasini, l’ex Como Più ma soprattutto Nicolò Bruschi, ingaggiato dal Chieti. Due gol in altrettante partite in rossoblù per questo classe 1998 che nella passata stagione ha assaggiato il calcio professionistico vestendo le maglie di Arezzo e Gozzano.