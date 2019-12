A.S. Lucchese



Finale pazzesco: al 94’ Falomi regala il successo ad una grande Pantera

domenica, 1 dicembre 2019, 14:39

di michele masotti

2-3

Caronnese (4-3-1-2): Porro, Silvestre, Tarantino, Cosentino e Taccogna (46’Curci) Puztolu (74’Vernocchi), Porcino e Tanasa; Corno; Scaringella (77’Perpejai) e Sorrentino A disposizione: Matera, Meruzzi, Galletti e Battistello Allenatore: Roberto Gatti

Lucchese (4-2-3-1): Coletta, Bartolomei, Papini, Benassi e Lici (71’Falomi); Nolè (50’Bitep) e Meucci; Nannelli, Fazzi (81’Presicci) e Remorini (89’Visibelli); Vignali A disposizione: Fontanelli, Pardini, Lucarelli, Gueye e Panati Allenatore: Francesco Monaco

Arbitro: Alberto Schiavon di Treviso (Assistenti Zandonà di Portogruaro e Amoroso di Piacenza)

Marcatore: 29’ e 76’ Scaringella, 82’ Vignali, 88’ Papini, 94’Falomi

Note: Espulso al 55’Bitep. Ammonito Taccogna. Calcio d’angoli 5-3. Recupero 3’ e 4’

Gettare il cuore oltre l’ostacolo per vincere una partita che profuma di epica sportiva. Sotto di due reti al 76’ e in inferiorità, la Lucchese si impone al 94’ 3-2 sul campo dell’ormai ex capolista Caronnese, lancia un messaggio ai piani alti del girone entrando, per la prima volta in stagione, in zona play-off. Da stasera la Pantera, giunta all’ottava partita utile, occupa il quinto posto. Al di là della straordinaria rimonta, i tre punti valgono tantissimo poiché arrivati in casa di una big e senza il metronomo di questa formazione, Michel Cruciani. Una Pantera più forte di tutto e tutti. Ci pare significativo e di buon auspicio che il gol vittoria sia stato siglato da Nicola Falomi. Al rientro dopo un mese di stop, la prima punta toscana ha trovato quella zampata sotto porta da vero uomo d’area di rigore. Una rete che può rappresentare un nuovo inizio per l’esperienza in maglia rossonera per il classe 1985.

Per il piatto forte del turno numero quattordici del girone A di Serie D, la Lucchese sale a Caronno Pertusella recuperando in extremis Lici, schierato come sette giorni fa nella posizione di terzino destro, e proponendo Vignali nelle vesti di falso nueve. Mister Monaco rispolvera un 4-2-3-1, schema utilizzato nel primo scorcio di stagione con esiti, per la verità, non esaltanti, dove Matteo Nolè ritrova una maglia da titolare in mediana con Meucci. Fazzi, invece, fa parte della batteria di trequartisti rossoneri. Nessuna novità tattica tra le fila dei lombardi con il tridente della meraviglie Corno-Sorrentino-Scaringella, autori di 17 gol in tre. In difesa, per quanto concerne gli under, Silvestre esce vincitore dal ballottaggio con Curci, mentre Puztolu, reduce dal turno di squalifica, completa il terzetto di centrocampo con gli esperti Tanasi e Porcino.

Ritmi subiti frenetici su un sintetico inzuppato dall’incessante pioggia che sta scendendo sulla cittadina varesina da questa mattinata. Dopo appena 5’ Taccogna finisce sul taccuino dei cattivi per aver interrotto irregolarmente la ripartenza di Vignali. La prima azione di una certa pericolosità porta la firma dei locali, vestiti quest’oggi di giallo per dovere di ospitalità. Combinazione nello stretto tra Corno e Sorrentino con la conclusione dell’attaccante ex Breno che finisce sopra la traversa. Replica della Pantera al 13’ con la fuga sulla sinistra di Remorini autore di un suggerimento che per un soffio non trova la deviazione vincente di Vignali. Seppure le occasioni da rete non siano molte, il match si sviluppa su un piano piacevole con la Caronnese che prova ad imporre il suo gioco, con i rossoneri che rispondono colpo su colpo innescando la velocità di Nannelli e Remorini. Lo 0-0 nel punteggio una manciata di secondi prima della mezzora. Corre il 29’ quando da un corner, contestato da Papini e calciato da Porcino, Scaringella è il più lesto di tutti a risolvere una mischia in area ospite. Lucchese che soffre maledettamente la forza nel gioco aereo dei padroni di casa. Al 34’ ci vuole una bella parata di Coletta a negare la doppietta personale alla punta pugliese. La reazione dei rossoneri consiste in una conclusione dal limite dell’area del solito Vignali neutralizzata senza difficoltà da Porro.

Secondo tempo che si apre con il cambio tra Taccogna, già ammonito, e Curci. Il primo avvicendamento tra le fila della Lucchese vede l’ingresso in campo di Bitep in luogo di Nolè: Pantera adesso con due punte là davanti. Il match della punta camerunense dura lo spazio di cinque minuti. Sugli sviluppi di un’azione offensiva, l’assistente Zandonà richiama l’attenzione del direttore di gara per segnalare il presunto colpo proibito dello stesso Bitep nei confronti di Cosentino. Rosso diretto per l’ex Ponte a Moriano. I ragazzi di Monaco non mollano, sfiorando il pareggio con l’incornata di Meucci sventata dai pronti riflessi di Porro. Forte della superiorità numerica, la Caronnese può sfruttare i maggiori spazi concessi dagli ospiti. Il dai e vai tra Corno e Porcino libera alla conclusione l’interno ex Piacenza, con Coletta decisivo nel respingere lateralmente. Pantera che si gioca il tutto per tutto togliendo un difensore, Lici, in favore del rientrante Falomi.

I piani di una rimonta già di per sé difficile, si complicano al 76’ quando Sorrentino è abile nel soffiare palla a capitan Benassi per poi scodellare un morbido cross che Scaringella gira in porta. I rossoneri, comunque, gettano il cuore oltre l’ostacolo e riducono le distanze al 82’ con uno splendido tiro di Vignali. Quarto centro in campionato per il fantasista massese. Tempo sei minuti e la Lucchese perfeziona la rimonta. Al termine di un’azione tambureggiata sbuca sul secondo palo l’accorrente Papini, abile a sfruttare una dormita difensiva dei lombardi. In pieno recupero, dopo una bella risposta di Porro su Nannelli, la Pantera conquista una splendida romanzesca vittoria. Ci pensa Nicola Falomi a trovare la deviazione vincente sull’ultimo corner. Rete che sa di liberazione per l’attaccante aretino.