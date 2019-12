A.S. Lucchese



Inaugurato il Lucchese Point all’interno dello stadio Porta Elisa

martedì, 17 dicembre 2019, 19:12

di michele masotti

Oltre alla presentazione degli ultimi due innesti nella truppa di Francesco Monaco, il pomeriggio odierno (martedì 17 dicembre) ha visto l’installazione di un Lucchese Point all’interno dello stadio. Presenti a questa inaugurazione, che rappresenta un momento importante per lo sviluppo del brand rossonero, anche Matteo Nolè, Nazzareno Tarantino e capitan Maikol Benassi. Un’apertura fortemente voluta dal nuovo corso societario, specialmente nella figura del direttore generale Mario Santoro. In questo nuovo spazio sarà possibile acquistare tute, maglie da gioco, pantaloncini, zaini e tanto altro ancora collegato allo storico marchio della Pantera. Santoro, comunque, ha voluto esprimere un proprio parere sui due nuovi acquisti odierni.

“Il merito di questa operazione è ascrivibile esclusivamente a Deoma.” – ha affermato il dirigente rossonero- “Abbiamo deciso di alzare l’asticella degli obiettivi tecnici, anche se giova ricordare che lo scorso 1 agosto non avevamo in mano niente. Dobbiamo proseguire su questa strada con l’umiltà che ci contraddistingue. Il merito della nostra risalita va al lavoro svolto dalla staff tecnico e dal direttore sportivo in sede di mercato. La strada da seguire deve far conciliare l’umiltà al bilancio sano. Ringrazio tutti quelli che ci hanno aiutato, tra cui il nostro fornitore Studio Sport, per la costruzione del Lucchese Point. Faccio i complimenti a Iadaresta e Luglio per lo spessore umano dimostrato”

Lucchese Point che mirerà a diventare celermente un punto di riferimento per tutti i sostenitori della Pantera.

“Questo Lucchese Point sarà aperto, per ora, tutti i pomeriggi a partire dai giorni riservati alle prevendite.” – ha dichiarato il direttore generale- “In questo periodo festivo sarà possibile avere anche l’autografo dei calciatori sulle maglie comprate. Sono convito che Lucca come città abbia delle potenzialità importanti ma dovremo essere bravi noi a sfruttarle. Sarà necessario trasmettere ai più giovani un senso di appartenenza ai nostri colori. Sul piano calcistico, abbiamo la fortuna di poter contare su di un gruppo di ragazzi molto attaccati a questi colori. Lo stesso discorso vale per tutti i nostri collaboratori che hanno sposato in toto la causa della Pantera.”

Passi mai più lunghi del consentito, trasparenza e umiltà per riportare la Lucchese in quelle categorie che per blasone e storia le competono: la strada intrapresa da questa dirigenza sembra essere quella giusta.

