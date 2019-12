La Lucchese in Pediatria al "San Luca"

Altri articoli in A.S. Lucchese

martedì, 10 dicembre 2019, 16:58

Parallelamente alla brillante risalita in classifica intrapresa da due mesi a questa parte, balzando dalla soglia della zona play-out al secondo posto, la Lucchese realizza un importante gol per quanto concerne il futuro del Porta Elisa

domenica, 8 dicembre 2019, 17:30

Il rovente post partita di Lucchese-Lavagnese, quindicesimo atto del campionato viene accolto nel migliore dei modi dalla truppa rossonera da stasera seconda in classifica a -1 dalla Sanremese. Al settimo cielo, e non poteva essere altrimenti, Francesco Monaco

domenica, 8 dicembre 2019, 14:44

I rossoneri passano in vantaggio con Papini a pochi minuti dal fischio finale. Continua la cavalcata travolgente della truppa di mister Monaco

sabato, 7 dicembre 2019, 12:39

Viglia di Lucchese-Lavagnese che abbina alla consueta conferenza stampa di Francesco Monaco la presentazione del neo rossonero Mattia Gallon, prelevato dal direttore sportivo Daniele Deoma dal Licata

giovedì, 5 dicembre 2019, 19:40

La Lucchese comunica di aver ingaggiato l'attaccante Mattia Gallon, classe 1992, che era al Licata (serie D). Il neo rossonero sarà a disposizione di mister Monaco già per la prossima partita, domenica 8 dicembre al Porta Elisa contro la Lavagnese

giovedì, 5 dicembre 2019, 17:49

Se dopo tredici turni ti ritrovi ultimo in classifica, con una delle retroguardie più battute e il tuo miglior realizzatore con tre centri è un difensore centrale, l’esperto capitano Giacomo Avellino, vuole che qualcosa in fase di costruzione della rosa in estate non sia andato per il verso giusto