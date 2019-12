A.S. Lucchese



Lavagnese, urgono rinforzi per evitare la caduta in Eccellenza

giovedì, 5 dicembre 2019, 17:49

di michele masotti

Se dopo tredici turni ti ritrovi ultimo in classifica, con una delle retroguardie più battute e il tuo miglior realizzatore con tre centri è un difensore centrale, l’esperto capitano Giacomo Avellino, vuole che qualcosa in fase di costruzione della rosa in estate non sia andato per il verso giusto. Ritratto fedele della Lavagnese, fanalino di coda di girone A, che domenica, consueto calcio d’inizio fissato alle 14:30, scenderà a Lucca per provare a fermare la marcia dei rossoneri di Francesco Monaco, reduci dal romanzesco successo di Caronno Pertusella. In questa sfida inedita, la Pantera recupererà Michel Cruciani, ma dovrà rinunciare, causa squalifica, sia a Meucci che Bitep, con il centravanti camerunense finito nelle attenzioni di mercato del Castelnuovo. Se a livello tecnico la bilancia pende nettamente a favore di Benassi e compagni, la Pantera non dovrà assolutamente ripetere l’approccio avuto tre settimane fa contro il Verbania. Un rischio che, i supporters della Lucchese sono liberi di compiere tutti gli scongiuri del caso, questa squadra non dovrebbe correre più vista la maturità raggiunta e consolidata da otto turni a questa parte.

Fondata nel 1919, la società ligure ha toccato il punto più alto della propria storia con i due tornei di Serie C disputati nel secondo dopoguerra (1946-1947 e 1947-1948) salvo poi trascorrere la sua esperienza sportiva nelle serie dilettantistiche. Dalla stagione 2002-2003 milita ininterrottamente in D, categoria nella quale può vantare i terzi posti colti nelle annate 2003-2004 e 2015-2016. Da questo torneo a guidare il team ligure è Gianni Nucera. Detto che i liguri saranno nuovamente in campo mercoledì 11 dicembre per il recupero contro il Bra, capitan Avellino e compagni sono il secondo peggior attacco del torneo, 12 reti fatte, e la quarta difesa più battuta, 21 gol al passivo. Dei dieci punti complessivi, sette sono arrivati tra le mura amiche mentre i tre conquistati lontani dal “Riboli” sono frutti dei pareggi di Casale, Verbania e Savona. Il morale dei bianconeri non è dei più alti anche in virtù del rovinoso 0-3 casalingo subito nello scontro diretto contro il Vado. Sempre tenendo bene a mente il budget del quale può disporre, i bianconeri hanno già compiuto un primo movimento in entrata in questa sessione invernale di calciomercato che culminerà lunedì 23 dicembre. Dal Casale è arrivato il portiere classe 2000 Alessio Scatolini.

Tatticamente la Lavagnese, priva dello squalificato Gianmarco Basso, dovrebbe optare per un 3-5-2 dopo aver cominciato questa stagione con un 4-3-3. Tra i pali spazio all’esperto Marco Nassano, classe 1990 e una carriera spesa esclusivamente in compagini liguri. Il terzetto difensivo sarà composta da capitan Avellino, dal classe 2000 Queirolo e dall’ex Viareggio Bagicalupo. Sulla corsie laterali mister Nucera schiererà a sinistra l’under 2001 scuola Spezia Di Vittoria mentre sul lato opposto agirà l’ex Sudtirol Luca Oneto. Il playmaker davanti alla difesa potrebbe essere il baby Bagnato, coadiuvato dalle mezzali Francesco D’Orsi e da Simone Basso. Questo classe 1982 conta una carriera di buon livello spesa tra C e B con le maglie di Crotone, Frosinone, Venezia, Sorrento, Spezia e Trapani. In attacco le indicazioni della vigilia lasciano presagire che mister Nucera opterà per il tandem Edoardo Oneto-Righetti.