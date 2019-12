A.S. Lucchese



Lucchese al lavoro per ricostruire il settore giovanile

venerdì, 20 dicembre 2019, 13:14

Intorno al 10 gennaio del prossimo anno la società renderà note nel dettaglio le novità, che riguarderanno l'allestimento per la prossima stagione di quattro formazioni: juniores (o Berretti nel caso di promozione in serie C), allievi A, giovanissimi A e esordienti A, l'avvio della Scuola Calcio e l'organizzazione dei campi estivi. Slitterà invece di un anno la nascita della squadra di calcio femminile.

A gennaio verrà anche reso noto l'organigramma tecnico: direttore sportivo del settore giovanile, allenatori, l'impianto sportivo riservato al settore giovanile, i componenti della segreteria.

Al momento la figura del responsabile del settore giovanile è stata affidata ad interim all'amministratore delegato rossonero Alessandro Vichi.