Lucchese, ingaggiato il portiere Nicolò Luglio

Altri articoli in A.S. Lucchese

venerdì, 13 dicembre 2019, 12:41

Quindici giornate non sono bastate alle grandi favorite del girone A per produrre il primo significativo tentativo di fuga, ragion per cui le prime nove della classe, dalla capolista Sanremese alla Fezzanese, sono racchiuse nell’arco di sei lunghezze

giovedì, 12 dicembre 2019, 16:06

Oggi i giocatori ed i dirigenti della Lucchese calcio hanno fatto visita ai bambini ricoverati nella struttura di Pediatria dell’ospedale “San Luca”, di cui è responsabile la dottoressa Angelina Vaccaro

martedì, 10 dicembre 2019, 16:58

Parallelamente alla brillante risalita in classifica intrapresa da due mesi a questa parte, balzando dalla soglia della zona play-out al secondo posto, la Lucchese realizza un importante gol per quanto concerne il futuro del Porta Elisa

domenica, 8 dicembre 2019, 17:30

Il rovente post partita di Lucchese-Lavagnese, quindicesimo atto del campionato viene accolto nel migliore dei modi dalla truppa rossonera da stasera seconda in classifica a -1 dalla Sanremese. Al settimo cielo, e non poteva essere altrimenti, Francesco Monaco

domenica, 8 dicembre 2019, 14:44

I rossoneri passano in vantaggio con Papini a pochi minuti dal fischio finale. Continua la cavalcata travolgente della truppa di mister Monaco

sabato, 7 dicembre 2019, 12:39

Viglia di Lucchese-Lavagnese che abbina alla consueta conferenza stampa di Francesco Monaco la presentazione del neo rossonero Mattia Gallon, prelevato dal direttore sportivo Daniele Deoma dal Licata