A.S. Lucchese



Lucchese, l’analisi di Monaco: “Successo pesante alla luce della prova del Vado”

lunedì, 23 dicembre 2019, 06:30

Stati d’animo contrapposti aleggiano nella sala stampa del Porta Elisa: i tesserati della Lucchese sono al settimo cielo per aver inanellato l’undicesimo risultato utile consecutivo, Luca Tarabotto, allenatore del Vado, mastica amaro per il k.o. odierno che porta i suoi ragazzi all’ultimo posto in coabitazione con i corregionali della Lavagnese.

“Felice della prova dei ragazzi anche se resta il rammarico del modo con cui è maturato il gol di Vignali.” – ha commentato l’allenatore dei rossoblù- “È un campionato dove stiamo raccogliendo meno di quanto produciamo sul campo. In questo mercato invernale si intervenuti massicciamente per colmare quei ruoli dove pensavamo di essere maggiormente scoperti. Purtroppo la Serie D è una categoria dove se sbagli una sola volta lo paghi a caro prezzo. Se guardo come si sono sviluppati i 90’ credo che non meritavamo assolutamente la sconfitta.”

In procinto di partire per Ascoli, città dove risiede la sua famiglia, con la sua consueta onestà Monaco analizza la quinta vittoria consecutiva della Pantera, seconda in classifica assieme alla Sanremese con una sola lunghezza da recuperare al battistrada Prato.

“Sapevamo che sarebbe stato un match duro ma forse non così tanto. Al di là di Vignali, dobbiamo ringraziare Coletta autore di almeno due interventi importanti.” – ha dichiarato il tecnico rossonero- “Il nostro campionato è quello più equilibrato dei nove complessivi di questa serie D: mi aspetto un girone di ritorno ancora più complicato dove i punti varranno il doppio. Non credo che oggi ci sia stato un problema di approccio: abbiamo abusato della ricerca dei lanci lunghi invece che cercare la manovra palla a terra. I liguri avevano preparato un’apposita marcatura su Cruciani. Sono stati due mesi intensi e tirati. Riprenderemo gli allenamenti la mattina di sabato 28 dicembre. Iadaresta sono convinto che ci darà una grossa mano. La speranza ad inizio anno era quello di fare dei risultati pesanti in determinate per uscite per acquisire maggiore consapevolezza nelle nostre armi. Per la corsa al titolo onestamente non penso che la corsa sia ristretta a noi, al Prato e alla Sanremese.”

I 420 paganti odierni significano che le prestazioni gagliarde di capitan Benassi e compagni stanno facendo nuovamente avvicinare altri tifosi alla Pantera. Il tandem Russo-Deoma, due che hanno la Pantera tatuata sulla palla, non nascondono la propria gioia per come sta procedendo la rinascita rossonera.

“Dal 5 gennaio inizierà un altro duro campionato con tante rivali in lotta per conquistare la C. Con il nostro lavoro abbiamo cancellato quei sei mesi di negatività, lanciando un segnale alle contendenti.” – è il parere del presidente della Lucchese.

Non banali, come di sovente accade, le dichiarazione del direttore sportivo Daniele Deoma, determinato a proseguire nella campagna di rafforzamento lanciando un’occhiata a quanto potrebbe riservare il calciomercato dei professionisti.

“Le nostre intenzioni prevedono di effettuare almeno cinque acquisti, tra giovani ed elementi esperti, dal mercato dei professionisti a gennaio.” – esordisce il ds- “Per come siamo partiti, con il ritardo di programmazione e preparazione dovuto alle note vicende, era impensabile trovarsi in questa posizione alla fine del girone di andata. A me oggi interessa elogiare il lavoro fatto da Russo, Vichi e Santoro che stanno gestendo un club meritevole di altre categorie. La nostra parola ordine è onesta, mancata in questi 11 anni a Lucca. Un plauso Alvaro Vannucchi e al dottor Adolfo Tambellini per avere rimesso in sesto sia Lucarelli che Vignali. Mi preme sottolineare il valore umano che mettono anche fuori dal campo questi giocatori, vedi l’iniziativa recentemente fatta a supporto di un piccolo e sfortunato tifoso. Con a fianco i nostri supporters ogni domenica giochiamo in dodici.”

Michele Masotti