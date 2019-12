A.S. Lucchese



Lucchese, Monaco: “Iadaresta sta crescendo di condizione, altri mi sono piaciuti meno”

domenica, 29 dicembre 2019, 20:21

di michele masotti

L’amichevole con lo Scandicci non ha lasciato molti spunti positivi a Francesco Monaco che si sarebbe aspettato, come da lui riconosciuto a fine gara, qualcosina in più nella prestazione di alcuni elementi sino qui non molti impegnati. Di contro, le note liete di giornate sono rappresentate dal buon scampolo di match sciorinato da Nazzareno Tarantino e dalla crescente condizione fisica di Mattia Gallon e Pasquale Iadaresta, i due giocatori sui quali il direttore sportivo Daniele Deoma ha puntato su risolvere il problema di un reparto offensivo non particolarmente prolifico.

“Perdere anche in un test come quello odierno è sempre una scocciatura anche al cospetto di una compagine tosta come lo Scandicci.” – ha dichiarato- “Siccome stamani ci eravamo allenati, ho deciso di tenere a riposo quei ragazzi come Benassi, Coletta, Nannelli, Vignali, Papini e Cruciani che avevamo inanellato il maggior minutaggio. Devo ammettere che da alcuni mi sarei aspettato una prova diversa: era un’occasione che poteva essere sfruttata meglio. Ligorio e Lici stanno continuando a lavorare a parte.”

Il trainer pugliese ha giudicato positivi i match, come detto, di Iadaresta e Gallon, rimasti in campo per gran parte della gara. “Entrambi hanno fatto vedere cose egregie denotando una condizione fisica migliore.” – ha proseguito Monaco- “Iadaresta si sta calando nel nostro gioco; se saremo bravi a memorizzare i suoi movimenti avremo degli importanti benefici. Anche Tarantino ha disputato un buon match. La prova di Luglio? È un ragazzo giovane che ha ampi margini di miglioramento; sarà fondamentale per lui stare a contatto con Coletta e lavorare agli ordini di Di Masi.”