Lucchese, Monaco suona la carica in vista del Bra: “Affrontiamo una squadra in salute”

sabato, 14 dicembre 2019, 14:49

di michele masotti

Il rush finale per il platonico ma significativo titolo di campione d’inverno propone alla Lucchese, terza della classe a -2 dalla capolista Sanremese, l’insidiosa trasferta, calcio d’inizio fissato alle 14:30, di Bra. La deficitaria posizione in classifica dei piemontesi non tragga in inganno: la formazione di mister Daidola sta attraversando un brillante periodo di forma con un solo k.o. nelle ultime nove uscite. Conscio delle difficoltà che potrebbe presentare il match, Francesco Monaco chiede alla sua Pantera la massima concentrazione.

“A parte l’inizio choc di campionato, il Bra ha fatto 16 punti in nove gare; è una squadra che gode di ottima salute con individualità importanti pure in mezzo al campo, non solo in attacco.” – ha affermato il tecnico rossonero- “Bisogna cercare di fare una prestazione migliore di quella offerta contro la Lavagnese. Mi aspetto una battaglia considerando l’incognita del manto erboso. Sappiamo che questo è un torneo equilibrato senza una formazione materasso. Sarà imprescindibile scendere in campo con la massima concentrazione. Sono sempre out Lici e Ligorio, dovrebbero rientrare ad anno nuovo, e lo squalificato Bitep. I piemontesi sono particolarmente fisici; Vignali nella posizione di falso nueve sta facendo molto bene ma nulla vieta che potremmo eventualmente cambiare sistema.”

Se il rientro nell’undici titolare di Meucci e Fazzi appare scontato, in difesa potrebbe essere arrivato il giorno del debutto da titolare di Mattia Lucarelli.

“Pardini sta pagando, come era prevedibile, gli sforzi fatti in questa positiva prima parte di stagione. Probabilmente potrebbe scoccare l’ora dal primo minuto di Lucarelli.” – ha rivelato Monaco- “Ho cercato di dare una possibilità a tutti sfruttando al massimo le loro caratteristiche. Vi confermo che rientrerà Meucci. L’arrivo del portiere under mi permetterà di portare degli over in più in panchina. Sarà tesserato Guglielmi? È una domanda che deve essere fatta alla società. Il mini obiettivo è quello di fare punti domani a Bra. Per la mia concezione tattica, vedo Gallon come una seconda punta. Il ragazzo sta iniziando ad adattarsi ai nostri ritmi degli allenamenti.”

Francesco Monaco, infine, non vuole fare calcoli sui futuri impegni di inizio 2020. “Se cominciano a fare tabelle varie commettiamo un errore madornale.” – ha concluso il tecnico che domani sarà sostituito in panchina da Tony Carruezzo- “Mi amareggia essere stato squalificato senza motivo; non ho offeso in alcun modo il direttore di gara. Quanti innesti faremo ancora in entrata? Abbiamo parlato con il club su come muoversi in fase di mercato.”

