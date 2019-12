A.S. Lucchese



Lucchese, Pasquale Iadaresta si presenta: “Darò tutto me stesso per raggiungere gli obiettivi prefissi dal club”

martedì, 17 dicembre 2019, 18:38

di michele masotti

Martedì pomeriggio denso di presentazioni nella stampa del Porta Elisa dove i tifosi rossoneri hanno potuto sentire le prime impressioni da calciatori della Lucchese di Pasquale Iadaresta e di Nicolò Luglio. Un doppio colpo portato a compimento nel giro di ventiquattro dal direttore sportivo Deoma che, soprattutto per quanto concerne il centravanti ex Foggia e Bari, alza le quotazioni tecniche della Pantera. Ne è convinto Bruno Russo, presente assieme agli altri vertici della società.

“Iadaresta era seguito da almeno una quindicina di squadre tra D e C.” – ha rivelato il numero uno della Lucchese- “Ci auguriamo che il ragazzo possa farci compiere quel salto di qualità da noi auspicato. Questo innesto, voluto fortemente dal nostro ds, è mirato a tentare di fare il possibile per riportare la Lucchese in quei campionati che le competono.”

Parole importanti sono state spese da Daniele Deoma: ad oggi, in attesa dell’apertura del mercato dei professionisti, gli acquisti operati dalla Lucchese sono tre ma l’impressione è che non siano finiti qui.

“Ringrazio i vertici del club che mi hanno consentito di portare a termine questa difficile operazione.” – ha affermato il direttore sportivo- “Colgo l’occasione per ringraziare pubblicamente gli agenti di Iadaresta (Dalle Vedove e Carpegiani nda), due persone per cui la parola data vale quanto la firma di un contratto. Pasquale, oltre che essere un giocatore di grande livello per la categoria, è una persona umile avendo dato pieno disponibilità a Monaco per scendere in campo a sole ventiquattro ore dal suo arrivo. Piano piano stiamo mantenendo le premesse iniziali. Non dobbiamo dimenticarci che abbiamo rischiato di partecipare alla Terza Categoria. Smentisco le malelingue che ci vedrebbero non voler lottare per la C. Se fosse così, non avremmo di certo preso Iadaresta, appetito da una decina di squadra.”

Forte fisicamente e conoscitore come pochi della Serie D, categoria nella quale in ben sei stagioni ha toccato la doppia cifra (massimo in carriera le 25 reti a Latina della stagione 2017-2018 nda), Pasquale Iadaresta è anche uno dei rari esempi di un calciatori che ha saputo la propria attività sportiva ad una brillante carriera studentesca.

“La laurea in giurisprudenza è stato un regalo per mia madre, forse più contenta quel giorno che quando ho esordito in A con il Siena.” – scherza l’attaccante campano- “L’annata a Latina fu da ricordare, ma nelle ultime stagioni ho avuto la fortuna di giocare in tante nobili decadute come Lucchese, Foggia e Bari potendo contribuire a scrivere delle piccole pagine di storie. Mi auguro possa accadere lo stesso anche in questa piazza. Per la mia mentalità, è impossibile conseguire delle vittorie senza un grande spirito di sacrificio”

Interpellato se preferisca giocare supportato da due ali o con accanto una seconda punta, Iadaresta dimostra di avere le idee chiare.

“Onestamente il modulo lo ritengo un aspetto indifferente.”- è il parere di Iadaresta- “Credo che il principio fondamentale di una punta sia vedere la porta. Il tecnico che mi ha lasciato di più? Precisando che ho avuto la fortuna di averne tanti bravi, all’inizio della mia carriera ho avuto la fortuna di essere allenato da Antonio Conte (vice allenatore di De Canio a Siena nda) che mi ha fatto capire quanto sia la cultura del sacrificio. Non dimentico anche i vari Chiappini, Pascucci e Cornacchini, tutti avuti in età matura quando un calciatore ha uno sguardo diverso per apprezzare tante cose. Sono una prima punta che ama partecipare alla manovra. Sinceramente mi piace vedere elementi del calibro di Dzeko, forte fisicamente e abili tecnicamente. Al di là del gol mi pare più importante il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal club.”

Transitato nei settori giovanili di Triestina e Imolese Nicolò Luglio, portiere classe 2000, giunge ad indossare la casacca rossonera dopo l’esperienza nel girone F della D nel Vastogirardi, piccolo club molisano.

“Per me sarà una fortuna poter imparare da un compagno di reparto del calibro di Jacopo Coletta.” – ammette il portiere friulano- “Non nego che essere qui rappresenta un motivo di orgoglio. Devo migliorare nelle uscite mentre penso di cavarmela discretamente con i piedi. Lucca rappresenta una delle tappe più pesanti nella mia carriera calcistica.”



Foto Alcide