Prevendita dei biglietti per la partita Lucchese-Lavagnese

lunedì, 2 dicembre 2019, 14:15

La Lucchese 1905 si unisce al dolore della famiglia e di tutti i tifosi rossoneri per la scomparsa di Franco Janich, grande giocatore di Atalanta, Lazio, Bologna e Lucchese con cui giocò nella stagione 1972-73

domenica, 1 dicembre 2019, 14:39

Gettare il cuore oltre l’ostacolo per vincere una partita che profuma di epica sportiva. Sotto di due reti al 76’ e in inferiorità, la Lucchese si impone al 94’ 3-2 sul campo dell’ormai ex capolista Caronnese, lancia un messaggio ai piani alti del girone entrando, per la prima volta in...

sabato, 30 novembre 2019, 12:58

Nella sala stampa del Porta Elisa è tempo di vigilia del big match della quattordicesima giornata di questo equilibrato girone A della Serie D. Domani, calcio d’inizio alle 14:30, al “Comunale” di Caronno Pertusella andrà in scena il confronto tra le due squadre più in salute del torneo

venerdì, 29 novembre 2019, 14:23

Unica lombarda presente in questo girone A, la Caronnese guarda il resto della compagnia dall’alto forte dei suoi 23 punti

giovedì, 28 novembre 2019, 13:44

Un cuore rossonero accanto alla Lucchese in questo nuovo corso societario che sta ricreando entusiasmo attorno alla Pantera

domenica, 24 novembre 2019, 14:49

Una delle più convincenti versioni della Lucchese 2019-2020 supera con il più classico dei risultati, 2-0, la rivelazione Fezzanese