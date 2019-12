A.S. Lucchese



Tutto sul Bra, prossimo avversario della Lucchese

venerdì, 13 dicembre 2019, 12:41

di Michele Masotti

Quindici giornate non sono bastate alle grandi favorite del girone A per produrre il primo significativo tentativo di fuga, ragion per cui le prime nove della classe, dalla capolista Sanremese alla Fezzanese, sono racchiuse nell’arco di sei lunghezze. In questo gruppone c’è, a pieno titolo, la Lucchese diventata la terza forza del torneo grazie alla brillante risalita effettuata dai rossoneri che domenica, calcio d’inizio alle 14:30, sarà di scena al “Attilio Bravi” di Bra con l’intento di centrare il decimo risultato utile di fila. Di fronte la Pantera, che sarà guidata da Tony Carruezzo alla luce dei due turni di squalificati comminati dal giudice sportivo a Francesco Monaco, i giallorossi locali pronti ad affrontare la terza partita della settimana dopo i pareggi casalinghi maturati contro Vado (2-2) e Lavagnese (3-3). Partito con ambizione da play-off, il team cuneese ha saputo rialzare la testa un inizio choc condito da sei sconfitte in altrettante partite. Attualmente la formazione di Daidola, il tecnico della storica promozione nell’allora Seconda Divisione (ex C2) dell’annata 2012-2013, occupa il sestultimo posto a -3 dalla salvezza diretta.

Fondato nel 1913, l’Ac Bra ha speso, salvo tre stagioni in C (1945-1946, 1946-1947 e 2013-2014), gran parte della sua esistenza nelle serie dilettantistiche piemontesi. Il piccolo dei giallorossi è intitolato alla memoria del concittadino Attilio Bravi, sette volte campione italiano di salto in lungo e piazzatosi 10° alle Olimpiadi di Roma 1960. Dei 16 punti sin qui conquistati, per Casolla e compagni sette sono arrivati dai match interni mentre gli altri nove lontano dalla mura amiche. 17, invece, sono i gol fatti, tre in meno di quelli incassati.

Bra molto attivo in questi primi giorni di calciomercato invernale: Sarr, D’Antoni, Tettamanti e Fiorio hanno fatto le valigie, venendo rimpiazzati da Spera (un ritorno per lui), Kharoubi e l’interessante attaccante franco-marocchino Hichem El Hamdaoui, presentatosi ai suoi nuovi tifosi con una doppietta nel pirotecnico 3-3 contro la Lavagnese. Per l’inedita sfida contro la Lucchese, Fabrizio Daidola dovrebbe optare per un 4-4-2 dopo aver utilizzato, per buona parte della stagione, anche il 3-5-2. I pali della porta locale saranno difesi dall’under classe 1999 Luca Bonofoglio, alla quarta stagione con questa maglia. Quota saranno pure i due terzini: a sinistra spazio Lorenzo Ciccione, un 2001 proprio come il “collega” della corsia opposta Filippo Oliviero, il cui cartellino è di proprietà del Torino. I centrali saranno l’esperto Tos e capitan Rossi, con l’ultimo arrivato Spera pronto a fornire il suo contributo nel corso del match. Tuzza e Brancato saranno gli esterni di un centrocampo che ha nel classe 1988 Capellupo, per lui esperienza tra i professionisti con Giacomese e Fano, il regista. Per l’ultima maglia in mediana il ballottaggio tra gli under Petracca e Cuoco potrebbe arridere al primo.

Pochi dubbi, invece, per quanto concernono le scelte nel reparto offensivo. Daidola schiererà dal primo minuto il tandem El Hamdaoui-Casolla. Il primo è autentico giramondo del pallone (nel suo curriculum ci sono annate in Romania, Ucraina e Bielorussia), il secondo, classe 1992, conosce molto bene la Serie D ed è stato sin qui autore di sette reti.

Bra-Lucchese sarà arbitrata da Stefano Peletti di Crema, coadiuvato dagli assistenti Accardo di La Spezia e Hader di Ravenna.