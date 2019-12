A.S. Lucchese



Una rimaneggiata Lucchese perde il test con lo Scandicci

domenica, 29 dicembre 2019, 15:22

di michele masotti

1-3

Lucchese: Luglio, Pardini, Lucarelli, Fazzi, Meucci, Matteoni, Remorini, Nolè, Iadaresta, Gallon e Gueye Sono entrati nel secondo tempo: Agozzino, Bartolomei, Santini, Iannello, Presicci, Panati, Tarantino, Durante e Bitep Allenatore: Francesco Monaco

Scandicci: Timperanza, Zaccagnini, Nieri, Sinisgallo, Colombini, Manganelli, Saccà, Borgarello, Ferretti, Guidelli e Mugelli Sono entrati nel secondo tempo: Lupi, Francalanci, De Marco, Vinci, Bianchi, Poli e Barletti Allenatore: Claudio Davitti

Arbitro: Lorenzetti di Lucca (Assistenti Ricci e Petroni di Lucca)

Marcatori: 44’Ferretti, 45’Mugelli, 84’Iadaresta su rigore e 88’Borgarello

Note: Calci d’angolo 7-2

La sgambata di fine 2019 della Lucchese, sconfitta 3-1 da uno Scandicci presentatosi al Porta Elisa con l’undici delle migliori occasioni, ha permesso a Francesco Monaco di mettere minuti nelle gambe di tanti elementi desiderosi di mettersi in mostra e di far riposare, dopo l’allenamento effettuato in mattinata, quei calciatori che hanno sempre giocato. Al di là del risultato, che conta relativamente in queste circostanze, in casa rossonera sono arrivate buone risposte dagli attaccanti Iadaresta, sbloccatosi dagli undici metri, Gallon e dal sempreverde Nazareno Tarantino, autore di un paio di discese sulla corsia destra del fronte offensivo che hanno creato scompiglio nella difesa ospite. Alcuni movimenti del centravanti ex Foggia, numero nove a cui piace partecipare alla manovra, potrebbero rivelarsi molto utili al miglioramento della fase offensiva della Pantera.

Assenti Papini, Benassi, Coletta, Nannelli, Cruciani, Vignali, Lici e Ligorio, questi ultimi due ancora infortunati. Una Lucchese, dunque, assolutamente sperimentale quella schierata da Monaco con un 4-2-3-1. Luglio tra i pali, Pardini e Lucarelli sulle corsie laterali, mentre è inedita la coppia di marcatori formata da Meucci e il baby Matteoni. Fazzi e capitan Nolè sono i mediani, la batteria di fantasisti è formata da destra verso sinistra da Remorini, Gallon e Gueye alle spalle dell’unica punta Pasquale Iadaresta. Dal canto suo lo Scandicci, terza forza del girone E della Serie D, si presenta a questo test con la formazione presso che titolare. Particolare attenzione viene rivolta alla coppia offensiva composta da Ferretti e l’ex Mugelli, un gettone di presenza con la Pantera nella seconda parte di stagione 2017-2018.

L’inedita formazione rossonera, tornata a lavorare ieri dopo la sosta dovuta alle festività natalizie, fatica, come era comprensibile prevedere, a trovare i giusti automatismi. I fiorentini prendono campo mostrando un buon calcio. Ospiti pericolosi al 20’ con un colpo di testa di Manganelli che sfiora la traversa. Il giovane Luglio risponde con bravura deviando sulla traversa il tocco di Sinisgallo. La Pantera si rende pericolosa sugli sviluppi di un corner con la spizzata di Meucci che non viene corretta in rete di un niente da Gallon sul secondo palo. Sul finire di frazione i ragazzi di Davitti vanno in gol per due volte nel giro di un minuto. Al 44’ Ferretti, scattato sul filo del fuorigioco, fredda Luglio mentre Mugelli centra il bersaglio segnando da posizione defilata.

Bartolomei, Panati e Presicci sono i volti nuovi di una Lucchese che interpreta la seconda frazione in maniera migliore rispetto a quello inaugurale. Luglio fa buona guardia sul tocco ravvicinato di De Marco così come il collega Timperanza, attento a chiudere lateralmente il rasoterra di Nazareno Tarantino. Buona la prestazione dell’esperta ala. I rossoneri accorciano le distanze con il penalty trasformato da Iadaresta. In un finale senza esclusione di colpi, lo Scandicci teneva particolarmente a questa sfida, la squadra di Davitti chiude la partita con il classico dei contropiedi orchestrato dal guizzante Saccà e rifinito comodamente a centro aerea da Borgarello.

Nella giornata di domani capitan Benassi e compagni torneranno ad allenarsi per iniziare a preparare l’insidiosa trasferta piemontese contro il Chieri di mister Morgia.

Foto di Ciprian Gheorghita