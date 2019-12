A.S. Lucchese



Vigilia di Lucchese-Vado, Monaco: “Sono sempre stato convinto della forza di questa squadra”

sabato, 21 dicembre 2019, 13:04

di michele masotti

Con l’intenzione di proseguire in questa bella cavalcata fatta di dieci risultati utili consecutivi, la Lucchese si accinge a disputare l’ultima gara di un 2019 che, nel bene e nel male, resterà impresso nel grande libro dell’ultracentenaria storia rossonera. Avversario del match conclusivo del girone di andata sarà il Vado Ligure, entità che occupa il penultimo posto. Di fronte ai rossoblù, calcio d’inizio fissato per le 14:30, la Pantera dovrà fare a meno di alcune pedine importanti nello scacchiere tattico di mister Monaco.

“Oltre a Lici e Ligorio, allo squalificato Bitep la febbre ha messo fuori causa Remorini.”- esordisce il tecnico della Pantera- “Falomi non sarà convocato, andrà in panchina Matteoni, ragazzo della Juniores. Sia Vignali che Lucarelli hanno recuperato; sceglieremo domani se schierarli dal primo minuto o meno. Iadaresta potrebbe partire dal calcio d’inizio anche se non deve essere caricato di troppe responsabilità. A Gallon chiederò di muoversi vicino al centravanti. Dal centravanti casertano mi aspetto quella capacità di farci salire, proteggere il pallone e saper manovrare con la squadra. Quando è entrato a Bra Iadaresta ci ha fornito una grossa mano in fase difensiva, specialmente anche sui calci da fermo in favore dei piemontesi.”

Monaco pretende, giustamente, massima concentrazione da parte dei suoi in una sfida che sulla carta vede i rossoneri godere dei favori del pronostico.

“Il Vado si è mosso molto sul mercato acquistando cinque elementi.” – ha puntualizzato il tecnico pugliese- “Davanti hanno tanto qualità grazie ad interpreti del calibro di Bruschi, Piacentini e Gallo. Mi auguro che domani ci sia più gente allo stadio poiché questo gruppo di ragazzi se lo merita. Se Lucarelli dovesse dare forfait, un’opzione potrebbe essere rappresentata anche da Nolè come terzino mancino. Non vorrei mettere dal primo minuto più dei quattro under necessari.”

Ripensando alle difficoltà accusate nei primi mesi di stagione Francesco Monaco, ipse dixit, ha sempre avuto fiducia sulle potenzialità del suo team. “Era normale faticare in avvio di campionato visto che abbiamo dovuto plasmare un gruppo completamente nuovo in poco meno di un mese.” – ha continuato l’allenatore classe 1960- “Sono sempre stato convinto che io e la squadra avremmo fatto bene. Ci mancava solo quel pizzico di fortuna e un poco di logica pazienza. A qualche pareggio, come quello all’esordio contro il Chieri, in diversi hanno storto il naso ma in realtà sono stati utili per il nostro percorso di crescita. Tutte le partite nascondono delle insidie.”

Lucchese-Vado sarà arbitrata da Fabrizio Pacella di Roma 2, coadiuvato dagli assistenti Consonni di Treviglio e Barberis di Collegno.