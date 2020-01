A.S. Lucchese



Lucchese-GhiviBorgo atto IV. Monaco avverte i suoi: “Domani ci aspetta una partita difficile”

sabato, 25 gennaio 2020, 13:34

di Michele Masotti

Un derby chiama l’altro per la Lucchese di Francesco Monaco. Reduci dal buon punto colto al “Necchi Balloni” di Forte dei Marmi, i rossoneri tornano domani, calcio d’inizio alle 14.30, di fronte al pubblico amico per sfidare il GhivizzanoBorgo, scivolato all’ultimo posto dopo una lunga striscia di risultati negativi. L’ultima volta che i “colchoneros” della Media Valle ottennero i tre punti era il 6 ottobre scorso, con il sonante 3-0 rifilato al Borgosesia. Un turno che, statistiche alla mano, potrebbe essere favorevole alla Pantera nella lotta al titolo poiché la capolista Prato sarà di scena sul sintetico di Caronno Pertusella. Memore delle difficoltà incontrate all’andata, finì 1-1 con reti di Lucatti e Falomi (entrambi passati nel mercato invernale tra le fila di Seregno e Cannara), il tecnico della Lucchese si aspetta un confronto complicato.

“Arriviamo a questo impegno al termine di una settimana complicata dal punto di vista degli infortuni.” – è l’incipit di Monaco- “Meucci e Lici sono fortunatamente a disposizione mentre Ligorio, Lici e Panati, colpito dall’influenza, non saranno convocati. Per sopperire allo squalificato Benassi porterò in panchina il classe 2001 Matteoni, difensore degli juniores nazionali. Mi auguro che a partire dalla prossima settimana Ligorio possa tornare ad allenarsi a pieno regime con il gruppo.”

Il capitano di mille battaglie invita, come accennato in apertura, a non sottovalutare il match contro un GhiviBorgo chiamato a fare punti per lasciare l’attuale scomoda posizione. “Mi aspetto una partita come tutti i derby, ossia molto impegnativa a livello agonistico.” – ha proseguito Monaco- “Il campo allentato farà emergere ancora di più questa caratteristica. Saremo di fronte ad una compagine che sta attraversando un momento difficile come testimoniato dal cambio di allenatore. Probabilmente si presenteranno al Porta Elisa con un 4-3-1-2 ma, con tutto il rispetto degli avversari, conterà con quale atteggiamento scenderemo in campo. Il Ghivizzano verrà a Lucca per disputare la partita della vita.”

Capitolo formazione: Monaco è orientato a confermare il 4-2-3-1 con Meucci che scalerà al centro della difesa in coppia con Papini. In mezzo al campo probabile rientro da titolare per Filippo Fazzi mentre non ci dovrebbero essere novità per quanto concerne la batteria di trequartisti alle spalle di Iadaresta. Proprio relativamente alle prime prestazioni in rossonero del centravanti campano, queste sono le impressioni dell’allenatore della Pantera.

“Gli esterni dovrebbero essere più precisi nei traversoni per far sì che Iadaresta possa far vedere le sue qualità.” – ha concluso Moanco- “Nannelli e Remorini devono migliorare in questo fondamentale. Con l’arrivo di una quota come Soldati, stiamo cercando un equilibrio permanente. In settimana ho visto Fazzi con una maggiore brillantezza rispetto a quella precedente. A livello mentale stiamo bene perciò domani sarà fondamentale ritornare alla vittoria.”

Lucchese-GhiviBorgo sarà arbitrata da Andrea Rizzello di Casarano, coadiuvato dagli assistenti Parisi di Bari e Andreano di Foggia.