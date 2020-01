A.S. Lucchese



Lucchese-Ghiviborgo, derby nel ricordo della piccola Giulia

domenica, 26 gennaio 2020, 15:41

di michele masotti

Tutto il Porta Elisa ha ricordato oggi, prima del fischio di inizio del derby, Giulia Salotti, la studentessa 14enne di Borgo a Mozzano, tragicamente scomparsa nella notte di mercoledì.



Le due squadre, Lucchese e Ghivizzano, sono scese in campo con il lutto al braccio, accompagnate da un commovente striscione, sorretto da due ragazzi, con scritto: "Riposa in pace piccola Giulia". Anche la curva ovest ha ricordato Giulia con un paio di striscioni per esprimere la propria vicinanza alla famiglia Salotti.



Il mondo del calcio, dunque, non è rimasto insensibile ad una tragedia che ha scioccato tutta la nostra provincia e non solo. Questo sport si conferma, ancora una volta, uno straordinario veicolo e mezzo di solidarietà.



Foto di Ciprian Gheorghita