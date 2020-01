A.S. Lucchese



Lucchese, il campionato riparte dalla trasferta di Chieri

sabato, 4 gennaio 2020, 13:51

di michele masotti

Iniziare il 2020 con un risultato positivo nel difficile match esterno di Chieri per lanciare l’ennesimo bellicoso segnale alle altre pretendenti della vittoria finale del campionato. È questo l’obiettivo della Lucchese che, sulla scia degli undici risultati utili di fila, approccia al diciottesimo turno del girone A della Serie D con il morale a mille. Francesco Monaco, comunque, sa bene quale insidie può proporre il team allenato da Massimo Morgia.

“Ci aspetta una partita tosta di fronte ad una formazione che all’inizio del torneo era annoverata tra le principali favorite alla promozione in C.” – ha ricordato il trainer rossonero- “Sul mercato si sono mossi bene ingaggiando Silenzi, il portiere Giappone e una giovane quota proveniente dal Torino. Sono ancora out Ligorio e Lici; cercheremo di riprendere quella strada intrapresa fino alle vacanze di Natale. Purtroppo nemmeno Gallon dovrà dare forfait per un fastidio al ginocchio. In settimana si sottoporrà a degli accertamenti. Penso che il Chieri in attacco abbia pagato il fatto di giocare due under in attacco nel girone di andata. Di contro la formazione di Morgia può contare su una delle migliori mediane della categoria.”

Detto degli indisponibili, Monaco potrà contare sui 20 convocati tra i quali anche Giovanni Nannelli. Rientrato, dunque, il piccolo problema muscolare che aveva impedito al classe 2000 fiorentino di allenarsi due giorni fa. “Remorini sta abbastanza bene, ma devo valutare se schierarlo dal primo minuto.” – ha proseguito il tecnico della Pantera- “Tornerà anche Bitep dopo le tre giornate di squalifica. Sto pensando se confermare Nolè nella posizione di terzino sinistro. Dobbiamo cercare di non farci mettere in difficoltà, fermo restando che il Chieri nelle ultime uscite ha variato molto il sistema di gioco.”

Sarà un girone di ritorno ancora più incandescente e difficile quello che aspetta capitan Benassi e compagni. “Le squadre in lotta per la salvezza si sono tutte rinforzate con ogni punto conquistato che assume una valenza fondamentale. Stiamo cercando di far sentire a proprio agio Iadaresta sia sotto il profilo tattico che umano. Bisognerà essere più precisi in fase di rifinitura per servire adeguatamente il nostro nuovo centravanti.”

Chieri-Lucchese sarà arbitrata da Dario Madonia di Palermo, coadiuvato da Cardona di Catania e Almanza di Latina.