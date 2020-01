A.S. Lucchese



Lucchese, col Borgosesia Remorini al posto di Vignali e, poi, avanti tutta

sabato, 11 gennaio 2020, 13:33

di aldo grandi

Francesco Monaco, ormai, conosce l'ambiente lucchese a menadito. Arriva in conferenza stampa accompagnato dal nostro collega e addetto stampa rossonero Duccio Casini tutto infagottato dal piumone e reduce dall'allenamento. La conferenza stampa comincia 20 minuti più tardi rispetto al previsto, ma a questa Lucchese si può perdonare questo ed altro. Dietro, seduti a godersi lo spettacolo, il trio delle bellezze - Bruno Russo, Daniele Deoma, Mario Santoro - con un sorriso a 36 denti bello e giustamente stampato sul volto.

Poche le domande, invero, in fondo c'è ben poco da dire se non che la Lucchese viaggia con il vento in poppa e sta bruciando le tappe e sorprendendo tutti. Deoma non lo ricordavamo così gioviale e sorridente da un pezzo. Mancava Toni Carruezzo e il poker sarebbe stato servito.

Monaco spiega, innanzitutto, che nella truppa rossonera che affronterà la squadra piemontese domani pomeriggio alle 14.30 al Porta Elisa Remorini prenderà il posto di Vignali. Il resto è aria fritta. "Noi guardiamo in casa nostra - ha detto il mister - Io mi interesso prima di tutto al nostro risultato, poi guardo quello che fanno gli altri. Questo è un campionato livellato, dove bisogna prestare attenzione a tutte le squadre che, in fondo e spesso, si equivalgono. Il Borgosesia è una buona formazione anche se viaggia a metà classifica. Dovremo essere concentrati e entrare in campo stando attenti a non commettere passi falsi. Domani sera primi in classifica? Non ci penso e, in fondo, nemmeno mi interessa adesso. Vediamo e pensiamo alla gara di domani".