E' morto Lido Marcucci, storico magazziniere della Lucchese

domenica, 9 febbraio 2020, 17:31

L’amarezza per il pareggio incassato al 93’ diventa ancora più dura da digerire in sala stampa quando arriva la notizia del gol vittoria a Sarzana del Prato. Lanieri di nuovo in testa al campionato con una lunghezza di vantaggio sulla Lucchese, quattro sul tandem Caronnese-Casale e sei sul Seravezza di...

domenica, 9 febbraio 2020, 14:36

La stoica difesa della Lucchese subisce la rete del pareggio nell’ultimo dei tre minuti di recupero vedendo sfumare un successo che sarebbe stato vitale. Photogallery

sabato, 8 febbraio 2020, 13:16

Di scontro diretto in diretto. Dopo la romanzesca vittoria di Sanremo, che di fatto ha estromesso i liguri dalla lotta promozione, la neocapolista Lucchese si appresta a ricevere la visita del Casale

venerdì, 7 febbraio 2020, 18:22

Maglia metà bianca e metà rossa per una tipologia che ricorda, fatte salve le differenze cromatiche, quella tipica del Genoa, pantaloncini bianchi e calzettoni biancorossi con strisce orizzontali: è questo l’identikit della casacca celebrativa per il 115° anniversario dalla nascita della Lucchese

giovedì, 6 febbraio 2020, 10:20

La prevendita dei biglietti per la partita Lucchese-Casale in programma domenica 9 febbraio alle ore 14,30 verrà effettuata al Lucchese Point lato tribuna coperta venerdì dalle 16 alle 19 e sabato dalle 10 alle 12,30, mentre domenica i tagliandi potranno essere acquistati a partire dalle 10,30 e sino alla fine...

martedì, 4 febbraio 2020, 10:16

Lo dimostra l'incondizionato appoggio e la partecipazione all'iniziativa a livello nazionale avviata da tempo con grande successo dal dottor Alberto Tagliapietra, medico chirurgo responsabile di "Atleti al tuo fianco" progetto di divulgazione oncologica patrocinato da aRenBì Onlus