Il Coronavirus fa rinviare Fossano-Lucchese

lunedì, 24 febbraio 2020, 18:44

di michele masotti

Il prossimo week-end vedrà dimezzata la giornata del girone A della serie D poiché sono state sospese, causa coronavirus, le attività sportive in Lombardia, Piemonte e Liguria. Per questo motivo non si giocheranno sette delle nove gare in programma nel 26° turno. Tra queste spiccano le gare esterne di Lucchese e Ghiviborgo, impegnate rispettivamente a Fossano (provincia di Cuneo) e nel quartiere genovese di Ligorna (provincia di Genova). Restano al momento in programma gli incontri Seravezza-Bra e Prato-Borgosesia, anche se, a nostro avviso, per non falsare queste ultime e decisive giornate di campionato sarebbe il caso di sospendere per questo week-end l'intera giornata.