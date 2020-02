A.S. Lucchese



Il Savona fallisce un calcio di rigore: rossoneri sempre sul doppio vantaggio

domenica, 16 febbraio 2020, 15:07

di michele masotti

0-2

Savona (4-3-3): Vettorel, Dinane (46’Brignone), Tissone Ghinassi (63’Pertica) e Venneri; Albani (63’Fossati), Amendola e Disabato; Giovannini, Siani e Stronati A disposizione: Gudagnin, David, Balla, Gibilaro, Rovido e Kacellari Allenatore: Luciano De Paola

Lucchese (4-2-3-1): Coletta, Bartolomei, Papini, Benassi e Soldati; Cruciani e Meucci; Nannelli, Vignali (46’Lionetti) e Remorini (30’Bitep); Iadaresta A disposizione: Luglio, Lici, Matteoni, Nolè, Panati, Fazzi e Gueye Allenatore: Francesco Monaco

Arbitro: Baratta di Rossano (Assistenti Castagna di Verona e Sciammarella di Paola)

Marcatore: 38’Cruciani e 61’Bitep

Note: Al 67’ Di Sabato ha colpito la traversa su calcio di rigore. Espulso al 40’ Benassi per fallo di reazione. Ammonito Remorini. Calcio d’angoli 2-3. Recupero 4’

Allo stadio “Bagicalupo” di Savona, intitolato al portiere del leggendario “Grande Torino” interamente distrutto dalla tragedia di Superga del 4 maggio 1949, la Lucchese si gioca una fetta importante di futuro per restare a stretto contatto con il Prato. Senza i lungodegenti Ligorio e Gallon, con Tarantino, Lucarelli e Pardini rimasti a Lucca per scelta tecnica, mister Monaco opta per il consueto 4-2-3-1 con Cruciani a dettare i tempi della manovra in coppia con Meucci. Le altre variazioni rispetto alla partita di sette giorni fa consistono nell’inserimento di Soldati in luogo di Lici e in quello di Vignali al posto di Fazzi. Ottimo l’esodo di tifosi al seguito della Pantera.

I locali, reduci da cinque risultati utili di fila, sono una formazione molto cambiata a differenza di quella ammirata nella gara di andata. In tanti tra i big, su tutti Rossini e Tripoli, hanno cambiato casacca in virtù dei problemi societari che attanagliano gli “striscioni”. È un 4-3-3 il modulo scelto da De Paola. Timoroso l’avvio della Lucchese, sorpresa dalla furia agonistica del Savona che mette in difficoltà Soldati grazie alle scorribande di Giovannini. Al 5’ Baratta inaugura il taccuino dei cattivi ammonendo Remorini. Clamorosa la chance sciupata dai locali al 23’ quando, sugli sviluppi di una punizione di Albani, Meucci rinvia malamente servendo Venneri che spara fuori a pochi metri da Coletta. Al 24’ Vignali perde l’attimo giusto per calciare verso la porta ligure. Nervoso Remorini che rischia in più circostanze di incassare il secondo giallo. Monaco, fiutando il pericolo, sostituisce il classe 1994 con Bitep: rossoneri disposti ora con un 4-3-3.

Al minuto numero trentadue Vettorel si fa trovare pronto sul diagonale scagliato da Nannelli. È il segnale di come la squadra di Monaco abbia preso le misure ai giovani liguri. Al 38’ una bella verticalizzazione Meucci premia l’inserimento di Cruciani, strepitoso nel controllare la sfera e poi sentenziare il portiere locale. Passano due minuti e i rossoneri restano in inferiorità numerica. Su segnalazione del guardalinee Castagna, il direttore di gara espelle Benassi per un fallo di reazione su Siani. Prima dell’intervallo da sottolineare una velenosa punizione del solito Cruciani, smanacciata in corner da Vettorel.

La ripresa si apre con l’inserimento di Lionetti per Vignali, con la Pantera che rafforza così la propria mediana. Al 48’ altra discesa dello scatenato Giovanni per l’accorrente Di Sabato che sfiora il palo alla sinistra di Coletta. Il portiere romano fa buona guardia su un calcio piazzato laterale del numero dieci di De Paola. La Pantera interrompe il forcing ligure, quest’oggi in campo con una maglia gialla, con lo stacco aereo di Meucci, fuori di poco. I rossoneri, con il killer instinct della grande squadra, raddoppiano al 61’ con Jonathan Bitep, abilissimo a risolvere una mischia in area locale. Gol meritato per l’attaccante ex Ponte a Moriano, diventato un fattore importante per questa squadra.

I padroni di casa, comunque, non mollano conquistando un calcio di rigore per l’intervento in ritardo di Soldati su Giovannini. Va dal dischetto Di Sabato che centra in pieno la traversa.

