Lucchese-Casale, via alla prevendita dei biglietti

martedì, 4 febbraio 2020, 10:16

Lo dimostra l'incondizionato appoggio e la partecipazione all'iniziativa a livello nazionale avviata da tempo con grande successo dal dottor Alberto Tagliapietra, medico chirurgo responsabile di "Atleti al tuo fianco" progetto di divulgazione oncologica patrocinato da aRenBì Onlus

domenica, 2 febbraio 2020, 15:35

Con un secondo tempo travolgente, la Sanremese è stata letteralmente cancellata dagli indiavolati ragazzi di Monaco

sabato, 1 febbraio 2020, 13:18

Chiusa la finestra invernale di calciomercato che ha portato alla corte di Francesco Monaco cinque acquisti (Gallon, Iadaresta, Luglio, Lionetti e Principi), ultimi ritocchi per la Lucchese in vista dello scontro diretto in casa della Sanremese

venerdì, 31 gennaio 2020, 19:48

In chiusura di calciomercato la Lucchese 1905 ha messo a segno un altro colpo. Dal Rieti è stato ingaggiato l'attaccante Davide Principi, nato il 3 agosto 2002

giovedì, 30 gennaio 2020, 18:04

Il rinforzo over richiesto da Francesco Monaco per aumentare le rotazioni della propria mediana risponde al nome di Giorgio Lionetti, classe 1998 che ha speso la prima metà della corrente stagione in C con la maglia del Rimini

domenica, 26 gennaio 2020, 16:56

L’euforia regna sovrana tra le fila di una Pantera tornata prontamente al successo in un turno di campionato segnato sul calendario con un circoletto rosso, alla luce della presenza dell’importante scontro diretto tra Caronnese e Prato