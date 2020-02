A.S. Lucchese



Lucchese, Monaco alla vigilia del big match di Sanremo: “Le partite si vincono grazie all’equilibrio”

sabato, 1 febbraio 2020, 13:18

di michele masotti

Chiusa la finestra invernale di calciomercato che ha portato alla corte di Francesco Monaco cinque acquisti (Gallon, Iadaresta, Luglio, Lionetti e Principi), ultimi ritocchi per la Lucchese in vista dello scontro diretto in casa della Sanremese. Nella città dei fiori e del Festival il rientrante capitan Benassi e compagni si troveranno di fronte domani, calcio d’inizio fissato per le 15:00, una compagine biancoceleste chiamata a vincere per non uscire anzitempo dalla corsa alla promozione. Impegno dall’alto coefficiente di difficoltà per la Pantera che, ad onor del vero, e qui i sostenitori rossoneri sono autorizzati a fare tutti gli scongiuri del caso, sin qui non ha mai steccato gli scontri diretti.

Si preannuncia una pacifica invasione rossonera nella città ligure. Fatta eccezione di Gallon e Ligorio, tornati ad allenarsi in gruppo ma ancora indisponibili, il tecnico pugliese ha potuto lavorare, forse per la prima volta dall’inizio della stagione, con la stragrande maggioranza della rosa a propria disposizione. “Dovrò non convocare per scelta tecnica alcuni giocatori.” – ha così esordito Francesco Monaco- “Posso dirvi che non prenderanno parte alla trasferta Gueye e Pardini, quest’ultimo per ragioni legate alla disposizione delle quote. Sarà tra i convocati Matteoni, autore di una buona prova contro il GhiviBorgo, così come Lionetti che mi pare goda di buona condizione fisica. Anche il presidente Russo e i dirigenti hanno parlato con i ragazzi ribadendo che la Lucchese viene prima di tutto. Iadaresta, sebbene non si sia potuto allenare per tre giorni causa febbre, è in buone condizioni.”

Gli ultimi negativi risultati della Sanremese non hanno inficiato il valore del gruppo di mister Nicola Ascoli, come ricordato da un Monaco che ha tessuto lodi per il gioco messo in mostra dai liguri. “è innegabile come i nostri prossimi avversari stiano attraversando un brutto periodo sul piano dei risultati, ma a livello di gioco sia contro la Lavagnese che nella sconfitta di Vado Ligure, avvenuta in maniera rocambolesca, i biancocelesti hanno fatto vedere cose egregie. “ – ha ricordato l’allenatore della Lucchese- “Vengono, inoltre, dalla vittoriosa semifinale di andata di Coppa Italia contro la Folgore Caratese. Massimo rispetto, quindi, per la Sanremese ma ho grandissima fiducia nei miei ragazzi. Sicuramente non dovremo ripetere l’approccio al match palesato contro il GhivizzanoBorgo, anche se non è stato il cambio di modulo attuato nella ripresa a farci vincere la partita. Sono dell’idea che i tre punti si conquistano attraverso la mentalità giusta e l’equilibrio.”

Battuta finale dedicata agli ultimi nuovi arrivati in casa rossonera, Lionetti e il baby Principi. “Mi ritengo soddisfatto degli ultimi due innesti visto che vanno a colmare quelle lacune presenti nel nostro organico.” – è il pensiero di Monaco- “L’ex Rimini mi permette di poter scegliere tra quattro over a centrocampo, potendo quindi ruotarli anche in virtù alla gestione delle quote. Principi, esterno offensivo classe 2002, onestamente non lo conosco ma mi hanno parlato bene di questo ragazzo.”

Sanremese-Lucchese sarà arbitrata da Roberto Lovison di Padova, coadiuvato da Petrica di Torino e Piatti di Como.