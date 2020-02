A.S. Lucchese



Lucchese, Monaco: “Peccato per come abbiamo subito il pareggio”

domenica, 9 febbraio 2020, 17:31

di michele masotti

L’amarezza per il pareggio incassato al 93’ diventa ancora più dura da digerire in sala stampa quando arriva la notizia del gol vittoria a Sarzana del Prato. Lanieri di nuovo in testa al campionato con una lunghezza di vantaggio sulla Lucchese, quattro sul tandem Caronnese-Casale e sei sul Seravezza di Vangioni. Francesco Monaco, comunque, non fa drammi per il controsorpasso incassato analizzando il pomeriggio del Porta Elisa.

“Abbiamo lasciato troppi spazi nella metà campo sbagliando, di contro, gli ultimi passaggi decisivi per sfruttare alcune ripartenze.” – è il parere del tecnico rossonero- “Ci dispiace per come è maturato il pareggio. L’assenza di Cruciani, un giocatore con caratteristiche uniche nella nostra rosa, non deve averci condizionato anche perché Lionetti ha fatto una buona prova. Il bilancio di queste due ultime partite è comunque positivo: quattro punti contro Casale e Sanremese. Nel calcio ci sono anche gli avversari, ai quali bisogna rendere merito quando fanno bene.”

Appare soddisfatto, invece, per la prestazione sfornata dai suoi nerostellati Francesco Buglio.

“Per me è sempre un piacere disputare partite in questi scenari dopo la grande attesa nata in settimana.” – ha affermato l’ex allenatore del Viareggio- “Ci siamo meritati sia questo supporto dei tifosi che il pareggio. Lo staff mi segue così, come i giocatori: pensiamo sempre positivo. La Lucchese è una squadra tosta, degna di stazionare nelle zone alte della graduatoria: per noi non è stata una domenica semplice visto che abbiamo giocato con la morte nel cuore per la scomparsa di un nostro tifoso.”

Dei giocatori rossoneri si presentano ai taccuini dei cronisti Remorini e Lionetti, sicuramente i migliori in campo.

“Sapevamo che il Casale sarebbe venuto qua a fare la guerra.” – ha affermato l’ala classe 1994- “Il loro atteggiamento offensivo nella ripresa ci ha costretto a schiacciarci troppo. Il controsorpasso del Prato? Non è assolutamente un problema dato che, lo ripeto, questa è una maratona. Dovevamo rimanere più alti: penso che sia stato un problema più mentale che di natura fisica.”

Al debutto da titolare davanti ai suoi nuovi tifosi, Lionetti è stato subito decisivo conquistandosi il calcio di rigore poi trasformato da Iadaresta. “Il penalty era netto ma mi è rimasto l’amaro in bocca per come abbiamo subito il pareggio.” – è l’incipit del centrocampista ex Juve Stabia- “Dovremo lavorare più durante per limare quelle lacune mostrate oggi. La strada da qui alla fine del campionato è ancora lunga.”

Chiusura con l’intervento del direttore sportivo rossonero Deoma, ancora più determinato per calarsi nella lotta di queste ultime undici giornate.

“Ci eravamo fatti la bocca di ottenere i tre punti contro una squadra che sarebbe dovuto venire a Lucca passeggiare.” – ha affermato Daniele Deoma, non risparmiando una frecciatina Francesco Buglio- “Potevamo chiudere la partita con Iadaresta e Lionetti; il pari comunque ci sta. Per noi è una domenica positiva, visto che il Casale rimane dietro tre punti. Dobbiamo rendere merito alla forza degli avversari, senza dimenticare che abbiamo perso una sola partita nelle ultime diciassette.”



Foto di Ciprian Gheorghita