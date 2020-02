A.S. Lucchese



Lucchese, Monaco ritrova Ligorio per la sfida contro il Ligorna

sabato, 22 febbraio 2020, 13:13

di michele masotti

A dieci giornate dal termine il calendario propone alla Lucchese il più classico dei testacoda: al Porta Elisa arriverà domani, calcio d’inizio nuovamente alle 14:30, il Ligorna, ultima della classe ma ancora attaccato alla zona play-out. Se il pronostico pende dalla parte di Meucci e compagni, il confronto con i genovesi non deve essere assolutamente sottovalutato, alla luce delle sorprese che riserva questo girone A di Serie D. All’andata, infatti, la Pantera impattò a reti bianche sul rinnovato sintetico ligure.

Nell’introdurre il match, Francesco Monaco ha fatto il punto sullo stato dell’infermeria rossonera, annunciando un rientro di peso nel reparto arretrato.

“Domani rientrerà tra i convocati Ligorio; il ragazzo sta discretamente considerando che non gioca da tre mesi.” – ha rivelato il tecnico rossonero- “Bartolomei ha recuperato dall’influenza e quindi sarà anche lui della gara. Complessivamente la nostra rosa è quasi al top della condizione. Un risentimento muscolare ha messo fuori causa, invece, Lici mentre Gallon non ha ancora recuperato dal noto problema al ginocchio.” Tornano tra i convocati sia Pardini che Lucarelli, mentre il difensore centrale classe 2001 Matteoni scenderà in campo quest’oggi con la Juniores nazionale di Vito Graziani.

Spostando la lente di ingrandimento sul Ligorna, che ha nell’ex Chiarabini (rossonero nella stagione 2012-2013 nda) l’osservato speciale della difesa locale, il tecnico pugliese ha affermato di aver lavorato molto sull’aspetto mentale con i suoi giocatori.

“Siamo consapevoli dell’importanza della partita: dalla ripresa degli allenamenti ho insistito molto con i ragazzi sul fattore mentale.” – ha proseguito Monaco- “Mi auguro di non incappare in problemi di approccio palesati in alcuni occasioni, fermo restando come ogni partita abbia storia a sé. Bisogna far capire al Ligorna le nostre intenzione, rispettando sempre gli avversari. I liguri, nonostante l’attuale posizione in graduatoria, sono in salute visto che nelle ultime cinque hanno subito solo una sconfitta. Possibilità di vedere Iadaresta e Bitep insieme dall’inizio? Sinceramente non molte, visto che vorrebbe dire tenere fuori giocatori di ottimo livello. All’andata provammo il modulo a due punte; fu pesante dare continuità al successo interno ottenuto contro il Savona. Fortunatamente l’episodio di Benassi non ha influito sul risultato finale di domenica scorsa, ma sicuramente è stato un gesto evitabile considerando l’esperienza del nostro capitano. Lo ripeto: questa sarà una partita da vincere ma sempre rispettando gli avversari, come del resto ci insegna ogni domenica questo equilibrato campionato. A dieci turni dalla fine non c’è ancora una formazione tagliata fuori da qualsiasi obiettivo. Per quanto concerna la promozione in C, credo che se la giocheranno le attuali prime cinque.”

Lucchese-Ligorna sarà diretta da Simone Pistarelli di Fermo, coadiuvato dagli assistenti Marco Pilleri di Cagliari e Mario Pinna di Oristano.

