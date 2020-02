A.S. Lucchese



Lucchese, presentata la maglia per celebrare i 115 anni di vita

venerdì, 7 febbraio 2020, 18:22

di michele masotti

Maglia metà bianca e metà rossa per una tipologia che ricorda, fatte salve le differenze cromatiche, quella tipica del Genoa, pantaloncini bianchi e calzettoni biancorossi con strisce orizzontali: è questo l’identikit della casacca celebrativa per il 115° anniversario dalla nascita della Lucchese svelato dal direttore generale Mario Santoro. Tenendo fede alla prima divisa da gioco indossata nel 1905, i dirigenti della Pantera hanno deciso di festeggiare così questo importante traguardo del club, chiaro sintomo di un rinnovato sguardo alla valorizzazione di un sodalizio dal grande passato che sta lavorando per riservare un futuro altrettanto importante a tutti i propri sostenitori. Questo sarà solo il primo passo di un percorso che mira a coinvolgere anche le scuole del territorio, in modo da tramandare alle nuove generazioni quel senso di appartenenza fondamentale verso tali colori. I tifosi del domani, d’altronde, si creano e si consolidano anche in questa maniera.

“Sono molto contento perché sulle decisioni, idee e progetti siamo molti coesi come ambiente Lucchese, staff, dirigenti e giocatori compresi.” – è l’incipit di Mario Santoro- “Per me le date storiche di questa società sono fondamentali; avevo avuto la fortuna di trovarmi qui nella stagione del centenario (2004-2005) per cui mi è sembrato giusto dare continuità a questi traguardi poiché una squadra di calcio deve trasmettere un senso di appartenenza. Prossimamente i calciatori torneranno nelle scuole. Vorrei che chi ha contribuito a comporre i documenti, libri dedicati alla Pantera possa, a sua volta, parlare ai giovani per far capire loro cosa voglia dire amare questi colori. Ragion per cui siamo in stretto contatto con la dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale di Lucca Donatella Buonriposi.”

Sulla manica sinistra della maglia da gioco campeggerà una speciale patch con un logo raffigurante il numero 115, che ricorda molto da vicino quel 100 sfoggiato nella splendida maglia del centenario.

“Grazie al grafico Fabio Bartoli abbiamo un logo molto bello che resterà sulle maglie della Lucchese sino al 31 dicembre 2020.” – ha ricordato il dg della Pantera- “Al vaglio ci sono altre iniziative collegate; certamente qualcosa faremo il 25 maggio, il giorno in cui questa società compie gli anni. Ovviamente crediamo fortemente alla promozione in C, senza dimenticare da dove siamo partiti ad agosto. Se ciò dovesse accadere, esporremo dei progetti che potranno essere sostenibili. Al di là di quella che sarà la categoria, bisogna continuare sulla medesima linea di quella intrapresa nei mesi iniziali di questa avventura. Le idee possano essere anche infinite, ma devono essere ponderato tenendo sempre sotto controllo il bilancio, aspetto per noi fondamentale.“

Santoro ha poi illustrato le modalità con le quali si potrà acquistare questa maglia speciale lanciando, inoltre, una confezione dal sapore storico.

“Posso annunciarvi che verranno stampate 115 divise celebrative.”- ha affermato Mario Santoro- “Stiamo chiedendo all’Errea, sponsor tecnico della maglia del centenario, di produrre una serie di quelle maglie, in modo da abbinarla a quella biancorossa per creare un’imperdibile pacchetto. Sempre il prossimo 25 maggio presenteremo la muta dell’annata 2020-2021. Le maglie saranno prenotabili da domani presso il Lucchese point e verranno consegnate entro la prossima settimana.”

L’amministratore delegato Alessandro Vichi ha rivelato come ad inizio della prossima settimana potrebbero esserci delle novità riguardanti la futura composizione del settore giovanile, che nella stagione 2020-2021 vedrà quattro formazioni al via, qualunque sia il torneo della prima squadra.

“Grandi meriti a Mario che, oltre a svolgere molto bene il ruolo che riveste, mette sempre una carica in più per tutto quello che ruota attorno al pianeta rossonero.” – ha esordito il dirigente rossonero che prova a mantenere i piedi per terra in vista della fase calda del campionato- “Vedo una crescente euforia attorno alla Lucchese, e questo non può che farmi piacere, ma non siamo i soli a lottare per la C. Non ci dovremmo rammaricare se non dovesse arrivare la promozione in terza serie, anche se è quello per cui stiamo lavorando ardentemente da molti mesi a questa parte. Novità sul vivaio rossonero? Ci siamo presi dei mesi in più di riflessione e valutazione per ponderare bene le scelte dato che si tratta di un aspetto delicato sul quale non possiamo permetterci di fallire. Con tanti addetti ai lavori abbiamo trovato un accordo. Quando verranno fatti i nomi in questione saranno rivelati, capirete quanto etica morale si portino dietro questi personaggi: il settore giovanile dovrà avere un valore maggiore rispetto a quello della prima squadra. Settimana prossima, salvo imprevisti, ci sarà una conferenza stampa martedì 11 gennaio su questa tema. Investiremo molto sulla scuola calcio in modo da crearci un settore giovanile.”

La storia di un affascinante romanzo a tinte rossonere che va a braccetto con un futuro finalmente radioso: una sfida ambiziosa che chi ha fatto sì che la Pantera potesse graffiare ancora proverà a vincere.