Lucchese, i possibili scenari sul futuro del campionato

domenica, 29 marzo 2020, 15:51

di michele masotti

Da più di un mese, l’ultima partita è datata 23 febbraio (1-0 inflitto al Ligorna grazie all’inzuccata di Iadaresta), la Lucchese non scende in campo a causa dell’emergenza Covid-19. Stante l’attuale situazione, appare quanto mai improbabile ipotizzare una ripresa delle attività sportive nel mese di maggio come riconosciuto dal ministro dello sport Vincenzo Spadafora. Resta da capire, allora, quale soluzioni potrebbero essere adottate per la stagione 2019-2020 fermo restando che la priorità è indirizzata alla tutela delle persone. Alcune federazioni, vedi quella rugbistica e in parte la Fip per quanto concerne i campionati regionali, si sono già mosse.

Le ipotesi sul tavolo sono, sempre considerando che le tempistiche sono dettate da questo maledetto virus, sostanzialmente tre. L’importante, secondo il nostro modesto punto di vista, sarà prendere una decisione che non comprometta la stagione 2020-2021 tenendo a mente come tante società potrebbero fare i conti con un calo di alcuni preziosi sponsor.

1) Modello inglese: annullamento di tutti i campionati dilettantistici

Sarebbe la soluzione più drastica, sintomo di come, ahinoi, l’emergenza perdurerebbe per altri mesi con tutto quello che ne consegue. La Football Association, cioè la Federcalcio inglese, ha disposto l’annullamento dei risultati per la stagione sportiva in corso per i campionati dilettantistici al di sotto della “Non League” e della “National League South e North”. Identica scelta presa dalla Fir (Rugby italiano) che non assegnerà né lo scudetto, tantomeno farà scatterà il meccanismo delle promozioni e retrocessioni. Questo scenario, comunque, appare quello meno probabile visto che anche il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia, tra i primi dirigenti del sport italiano a capire la reale entità del dramma che sta vivendo il mondo intero, sarebbe propenso a terminare nella maniera più regolare possibile la stagione.

2) Ripresa del campionato a giugno con quattro turni infrasettimanali

Tale opzione certificherebbe, prima di tutto, la diminuzione della crescita di questa pandemia e sarebbe prospettata da tutti i club. Sibilia, oltre a mostrare una certa preoccupazione sul futuro di tanti club dilettantistici, potrebbe chiedere, così come i vertici del calcio professionistico, una proroga dei tesseramenti oltre il 30 giugno per permettere la conclusione del torneo e dei successivi play-out nel mese di luglio. I team, oltre a sostenere un richiamo dal punto di vista fisico poiché si tratterebbe di riaccendere i motori dopo tre mesi di stop, sarebbero chiamati ad un tour de force per disputare le nove partite rimanenti; a fronte di cinque domeniche, sarebbero inseriti anche quattro turni infrasettimanali. Verrebbero cancellati, ma questo sarebbe il male minore, sia i play-off, che in D non hanno una grossa valenza, e la Poule-scudetto. Riteniamo che i primi giorni di luglio sia la deadline da non oltrepassare per compromettere la stagione 2020-2021 che inizierebbe, in questo caso, con qualche settimana di ritardo rispetto alle canoniche date. Varrebbe la pena, ci chiediamo, terminare il campionato ad agosto riducendo al lumicino, di fatto, lo spazio ai club di programmare il successivo torneo?

3) Congelamento della classifica per stabilire promozioni e retrocessioni

Una scelta che sarebbe adottabile soltanto se coordinata con la Serie C, in modo tale da non avere nella prossima stagione dei campionati formato extralarge. A beneficiarne sarebbero le prime classificate dei nove gironi della D, tra cui anche la Lucchese, penalizzando, di contro, chi insegue le battistrada oppure chi si trova coinvolto nella lotta salvezza. C’è da dire, però, che le decisioni relative alla mancata ripresa del campionato causerebbero, in ogni caso, delle proteste e, forse, anche dei ricorsi. Non esisterà, dunque, una soluzione che potrà accontentare tutti club.