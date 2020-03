Lucchese, prolungato lo stop alla D fino al 3 aprile

Altri articoli in A.S. Lucchese

venerdì, 6 marzo 2020, 19:48

Il responsabile sanitario dottor Adolfo Tambellini (nella foto) ha sottoposto tutti i tesserati - giocatori, tecnici, dirigenti e collaboratori - ad approfonditi e meticolosi controlli medici. I controlli, che hanno dato esito negativo, verranno ripetuti nei prossimi giorni

giovedì, 5 marzo 2020, 15:26

L’emergenza Coronavirus ha costretto saggiamente la Lega Nazionale Dilettanti ha disporre il rinvio totale delle partite in programma domenica 8 marzo per quanto concerne i gironi A-E-G-H-I. Niente partite a porte chiuse, quindi, per Lucchese, che avrebbe dovuto affrontare il Prato, e GhiviBorgo

mercoledì, 4 marzo 2020, 14:00

Considerati i continui sviluppi della situazione sanitaria legata al diffondersi del Coronavirus e in attesa delle decisioni del Governo e della Lnd, la Lucchese comunica che oggi mercoledì 4 febbraio viene sospesa la prevendita dei biglietti per il derby Lucchese-Prato

martedì, 3 marzo 2020, 14:02

"Corri in prevendita, non fare la fila" è lo slogan lanciato dalla Lucchese e rivolto ai tifosi per il derby con il Prato in programma domenica 8 marzo alle ore 14,30

martedì, 3 marzo 2020, 11:20

Archiviata la domenica di stop dettata dall’emergenza Coronavirus, la Lega Nazionale Dilettanti ha comunicato che il ventisettesimo turno, in programma domenica 8 marzo, si disputerà regolarmente eccezion fatta per Vado-Seravezza poiché il club ligure fa parte della provincia di Savona, considerata zona gialla

sabato, 29 febbraio 2020, 18:00

E' finita 1-1 l'amichevole tra Carrarese e Lucchese disputata allo stadio dei Marmi di Carrara. Al gol di Cardoselli ha risposto al 90' Tarantino che con freddezza ha trasformato un calcio di rigore