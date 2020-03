A.S. Lucchese



Lucchese, via alla prevendita per il derby col Prato

martedì, 3 marzo 2020, 14:02

"Corri in prevendita, non fare la fila" è lo slogan lanciato dalla Lucchese e rivolto ai tifosi per il derby con il Prato in programma domenica 8 marzo alle ore 14,30. In considerazione della prevista notevole affluenza di spettatori, il club del presidente Russo invita gli appassionati ad acquistare i biglietti nel corso della prevendita, senza alcun costo aggiuntivo, in maniera da non sobbarcarsi domenica lunghe attese ai botteghini.

La prevendita dei tagliandiverrà effettuata al Lucchese Point lato tribuna coperta da mercoledì a venerdì dalle 16 alle 19, sabato dalle 10 alle 12,30, mentre domenica i tagliandi potranno essere acquistati a partire dalle 10,30 e sino alla fine del primo tempo.

Per rispetto verso i suoi abbonati la Lucchese ha evitato di indire la Giornata Rossonera e quindi per i possessori dell'abbonamento non ci saranno aggravi di costi. Va però precisato che in occasione di Lucchese-Prato la Lucchese non concederà accrediti.

Nel Lucchese Point (che ricordiamo resta aperto al pubblico nei giorni di prevendita dei biglietti) sono a disposizione molti articoli di merchandising della Lucchese, tra cui le maglie di gioco, tute, cappellini e borse.

Inoltre al Lucchese Point gli sportivi possono prenotare le speciali maglie che la Lucchese ha messo in vendita per festeggiare i 115 anni della società.

Questo il listino prezzi degli articoli in vendita.

Tuta: 75 euro.

Pantaloncino ufficiale: 13 euro.

Maglia ufficiale: 35 euro senza sponsor, 45 euro con sponsor.

Polo: 22 euro.

Tracolla grande: 30 euro.

Tracolla piccola: 30 euro.

Zaino: 28 euro.

Astuccio portascarpe: 8 euro.

Cappellino con tesa: 15 euro.

Zuccotto: 11 euro.

Scaldacollo 11 euro.

I prezzi dei tagliandi sono i seguenti:

Gradinata 15 euro.

Gradinata ridotto 10 euro (over 65 e donne)

Gradinata ragazzi/e 7 euro (da 14 a 18 anni).

Curva Ovest 10 euro

Curva Ovest ragazzi/e 7 euro (da 14 a 18 anni).

In vendita anche 50 biglietti di tribuna coperta lato est al prezzo di 20 euro.