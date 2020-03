A.S. Lucchese



Ufficiale: confermato il big match di domenica 8 marzo Lucchese-Prato

martedì, 3 marzo 2020, 11:20

di michele masotti

Archiviata la domenica di stop dettata dall’emergenza Coronavirus, la Lega Nazionale Dilettanti ha comunicato che il ventisettesimo turno, in programma domenica 8 marzo, si disputerà regolarmente eccezion fatta per Vado-Seravezza poiché il club ligure fa parte della provincia di Savona, considerata zona gialla. Via libera, dunque, al confronto diretto Lucchese-Prato che, sebbene dopo questa sfida mancheranno ancora altre otto giornate, potrà indirizzare la volata finale per la promozione diretta in C.

Confermate, salvo sviluppi della questione legata al Covid-19, anche le partite casalinghe delle formazioni piemontesi. Per quanto concerne i recuperi, Caronnese-Verbania (25° turno originariamente fissato per il 23 febbraio) sarà disputata mercoledì 11 marzo, Vado-Seravezza andrà in scena mercoledì 1 aprile. Il ventiseiesimo turno, quello che si sarebbe dovuto giocare domenica 1 marzo, potrebbe essere interamente recuperato domenica 15 marzo, data lasciata libera ad inizio anno per lo svolgimento della Viareggio Cup. Le società che hanno calciatori convocati con la Rappresentativa Serie D che parteciperanno alla suddetta manifestazione, potranno chiedere autonomamente il rinvio della gara osservando le modalità stabilite da un successivo comunicato ufficiale. Ragion per cui lo svolgimento di Fossano-Lucchese potrebbe subire un ulteriore slittamento.

La squadra di Francesco Monaco tornerà oggi al lavoro per disputare il derby contro il Prato, compagine condotta alla salvezza in C dall’attuale tecnico rossonero nella stagione 2016-2017, che dovrà affrontare senza i due difensori Papini e Benassi. Pare difficile che l’accettazione del ricorso presentato dal club rossonero per le tre giornate di squalifica inflitte al capitano della Pantera, il cui dibattimento si svolgerà giovedì 5 marzo, possa portare ad uno sconto di due turni.