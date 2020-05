A.S. Lucchese



Il consiglio federale dichiara conclusa la serie D, Lucchese promossa in C

mercoledì, 20 maggio 2020, 16:22

di michele masotti

A quasi tre mesi dall’ultima giornata di campionato, era il 22 febbraio marzo quando la Lucchese si impose con il gol di Iadaresta sul pericolante Ligorna, il Consiglio Federale della Figc, in corso di svolgimento in queste ore a Roma, ha finalmente decretato lo stop definitivo a tutti i campionati dilettantistici. Cala il sipario, dunque, sui tornei comprendenti dalla D sino alla Terza Categoria, mentre il presidente federale Gravina starebbe spingendo per portare regolarmente a compimento, oltre che la Serie A, sia il campionato cadetto che la Serie C. Per questi ultimi due tornei resta da capire con quale formula verranno conclusi e quale protocollo sanitario verrà adottato. Si parla di una deadline entro la quale terminare i primi tre campionati nazionali fissata al 20 agosto 2020.

Il club rossonero resta in attesa, così come le altre otto capoliste dei nove gironi di Serie D, di capire quando verranno stabilite le promozioni. I tifosi della Pantera dovranno attendere due giorni quando la Lega Nazionale Dilettanti, alla presenza del numero uno Cosimo Sibilia, si esprimerà in merito ai verdetti. Per quanto concerne il massimo campionato dilettantistico a livello nazionale, non dovrebbero esserci sorprese, con l’accesso alla Serie C versione 2020\2021 alle prime della classe. Assieme alla Lucchese, assaporeranno la gioia del balzo di categoria Pro Sesto (girone B), Campodarsego (girone C), Mantova (girone D), Grosseto (E), Matelica (F), Turri (G), Bitonto (H) e Palermo (I). Tale decisione verrà poi ufficializzata nel prossimo Consiglio Federale della Figc programmata a giugno. Dovrebbe retrocedere, il condizionale è quanto mai d’obbligo, le ultime due di ciascuno raggruppamento.

Per quanto riguarda i campionati che vanno dall’Eccellenza alla Seconda Categoria, le decisioni su quanto promozioni e quante retrocessioni ci saranno prese dai rispettivi comitati regionali. I vertici societari e tutto il pianeta Lucchese dovrà ancora attendere 48 ore per festeggiare il pronto ritorno tra i professionisti, frutto del grande lavoro tecnico fatto dai ragazzi di Francesco Monaco, autori di prodigiosa rimonta ai danni del Prato, che sul piano dirigenziale. Già al lavoro per allestire la Lucchese che verrà il direttore sportivo Daniele Deoma, impegnato in questi giorni a lavorare su alcuni importanti conferme.