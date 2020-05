A.S. Lucchese



Vendute in appena tre ore oltre 1000 mascherine rossonere anti Covid-19

lunedì, 25 maggio 2020, 22:29

Vendute in appena tre ore oltre 1000 mascherine rossonere anti Covid-19. Un successo enorme, che va al di là delle più rosee aspettative della Lucchese e che testimonia l'entusiasmo della città verso la squadra protagonista di una stagione esemplare conclusa con la promozione in C. In considerazione dell'eccezionale trend la società ha già ordinato altre 2000 mascherine, in arrivo entro la fine della settimana.

Il Lucchese Point sin dalle quattro del pomeriggio è stato preso d'assalto dai tifosi desiderosi di acquistare le ambitissime protezioni. Comode, leggere, performanti, lavabili e certificate, le mascherine sono in vendita fino a venerdì 29 al Lucchese Point (ingresso lato tribuna coperta) dalle 16 alle 19. Ne son state fatte confezionare quattro tipi: due sono nere e due sono bianche, con diversi loghi. Una mascherina costa 3,50 euro, tre 10 euro mentre la confezione completa con i quattro modelli è invece in vendita a 12 euro.

Gli abbonati hanno diritto a una mascherina in omaggio: basterà presentarsi al Lucchese Point esibendo la tessera della stagione appena conclusa.