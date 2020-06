Doppia festa per i colori rossoneri

Altri articoli in A.S. Lucchese

mercoledì, 17 giugno 2020, 14:14

La consegna delle pergamene e un po' di chiacchiere: si è svolto così l'incontro in Provincia tra il presidente Luca Menesini, i vertici della Lucchese e i giocatori della squadra recentemente promossa in serie C

martedì, 16 giugno 2020, 20:09

Giornata istituzionale e non solo quella di domani mercoledì 17 giugno per la Lucchese. A mezzogiorno la dirigenza sarà ricevuta a Palazzo Ducale dal presidente della Provincia, Luca Menesini, mentre alle 15 Bruno Russo, Mario Santoro, Daniele Deoma e Alessandro Vichi saranno a Palazzo Orsetti invitati dal sindaco di Lucca,...

mercoledì, 10 giugno 2020, 18:27

A due giorni dall’ufficialità del terzo campionato vinto con i colori della Pantera, il primo da allenatore dopo i due da capitano, è arrivato la notizia del prolungamento del rapporto tra la Lucchese e Francesco Monaco proseguirà, con grande soddisfazione da entrambe le parti, nella prossima stagione in Serie C

lunedì, 8 giugno 2020, 16:46

La Lucchese ha voluto dedicare la promozione in serie C alla figlia di Michel Cruuciani scomparsa all'età di cinque anni. Al Porta Elisa un momento di festa tra addetti ai lavori: video

lunedì, 8 giugno 2020, 15:08

La notizia del ritorno tra i professionisti della Lucchese era nell'aria da circa un mese, ma l'ufficialità è arrivata soltanto pochi minuti fa

mercoledì, 27 maggio 2020, 22:59

Avere in casa una maglia ufficiale della Lucchese, una di quelle indossate durante il campionato di serie D dai ragazzi di mister Monaco che hanno conquistato la promozione in serie C al primo tentativo. Un sogno per tanti tifosi, che adesso la società rossonera rende realizzabile