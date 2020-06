A.S. Lucchese



Lucchese, adesso puoi festeggiare: la Pantera ritorna in C

lunedì, 8 giugno 2020, 15:08

di michele masotti

La notizia del ritorno tra i professionisti della Lucchese era nell'aria da circa un mese, ma l'ufficialità è arrivata soltanto pochi minuti fa. Il consiglio generale della Figc, riunitosi questa mattina a Roma, ha infatti confermato la proposta avanzata dalla Lega Nazionale Dilettanti di promuovere in serie C la prima classificata dei nove gironi.



La squadra di Monaco quindi può fare festa, vedendo così finalizzata una splendida rimonta, frutto del lavoro di tutti i giocatori e dello staff dirigenziale che ha permesso che il calcio a Lucca potesse continuare. Salgono tra i professionisti, assieme a capitan Benessi e compagni, anche Pro Sesto, Campo d'Arzego, Mantova, Grosseto, Matelica, Turis, Bitonto e Palermo. COnfermate le quattro retrocessioni per ogni girone, con il Ghiviborgo, sempre restando nell'ambito della nostra provincia, che mantiene questa categoria in virtù di una migliore classifica avulsa nei confronti della Fezzanese.



Ad un anno esetto dalla memorabile notte di Bisceglie, quando la Lucchese di Giancarlo Favarin riuscì a mantenere la categoria, persa poi per una scellerata gestione societaria, il club rossonero torna nel calcio professionistico.