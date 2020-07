A.S. Lucchese



Lucchese, Giacomo Nincheri guiderà i Giovanissimi Nazionali

mercoledì, 1 luglio 2020, 19:22

di michele masotti

Parallelamente ai colloqui con gli over protagonisti della promozione in Serie C, da valutare quanti verranno riconfermati tra i vari Meucci, Remorini, Iadaresta, Lionetti, Ligorio e Vignali, il responsabile del settore giovanile della Lucchese Vito Graziani, coadiuvato da Massimo Valiensi e Alberto Casella, ha ormai definito i quattro allenatori che guideranno le formazioni Berretti, Allievi Nazionali, Giovanissimi Nazionali ed Esordienti. Per tre team su quattro l’identikit dei prescelti corrisponde a figure con tanti anni di militanza nel calcio professionistico.

Ad Eupremio Carruezzo sulla panchina della Berretti e Nazareno Tarantino, futuro allenatore degli esordienti rossoneri, possiamo anticipare che guiderà i Giovanissimi Nazionali (anno 2006) Giacomo Nincheri, ex terzino di Castelnuovo, Livorno, Carrarese, Prato, Spezia e Varese. Per quanto riguarda la panchina degli Allievi Nazionali (anno 2004), invece, tutto lascia presagire che potrebbe trattarsi di un allenatore lucchese. Nincheri, ormai garfagnino d’adozione, arriva a Lucca dopo gli ottimi risultati conseguiti come primo allenatore di diverse compagini di settore giovanile come Castelnuovo, Pieve Fosciana, Valle del Serchio e GhiviBorgo. Per Carruezzo, il cui posto da vice di Monaco in prima squadra verrà preso da Oliviero Di Stefano, si tratterà della prima esperienza come capo allenatore di una formazione di una “cantera”, poiché in passato aveva guidato le prime squadre in D di Ponsacco e Argentina Arma di Taggia. Nei prossimi giorni saranno stabiliti, inoltre, su quali impianti potrà contare la Lucchese per l’attività del proprio settore giovanile.

Novità per quanto concerne anche la scuola calcio che, grazie alla collaborazione del Sant’Alessio, assumerà il nome di “Piccole Pantere” con Simone Angeli nelle vesti direttore e potrà contare sul supporto di Manuele Cacicia, attuale vice allenatore del Genoa. La terza ripartenza in undici anni del settore giovanile, su cui questa società intende puntare tanto, si avvarrà quindi di istruttori e allenatori con tanto da insegnare alle pantere del futuro.