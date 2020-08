Chi è Claudio Cellamare, acquisto doc della Lucchese

Altri articoli in A.S. Lucchese

mercoledì, 19 agosto 2020, 14:27

Oliviero Di Stefano come vice allenatore, Nicolo Bianucci, nuovo preparatore dei portieri, il match analyst Riccardo Carbone e Gabriele Landucci, che fornirà un valido supporto ad Alvaro Vannucci per quanto concerne la fisioterapia, sono le novità principali dello staff tecnico-sanitario della Lucchese 2020-2021

giovedì, 13 agosto 2020, 19:00

Prosegue a ritmi serrati l’allestimento della rosa rossonera che si appresta a disputare il campionato del ritorno tra i professionisti dopo solo una stagione. Filippo Scalzi, ala proveniente dalla Sanremese, e Aniello Panariello, esperto difensore che conosce alla perfezione la Serie C, sono due nuovi calciatori della Lucchese

mercoledì, 12 agosto 2020, 20:52

Roberto Convitto e la Lucchese, storia di un matrimonio annunciato e finalmente celebrato. Già in un caldo pomeriggio dell’agosto 2018, per la precisione al “Buonriposo” di Pozzi, l’ala siciliana vestì i colori rossoneri nel corso di un’amichevole con il Seravezza

giovedì, 6 agosto 2020, 19:14

La dirigenza sta lavorando intensamente per formulare la campagna abbonamenti, compito non semplice alla luce dell’incertezza legata alla riapertura degli stadi italiani per i tifosi

martedì, 4 agosto 2020, 20:37

Diego Bartolomei, Filippo Fazzi, Giovanni Nannelli, Federico Pardini e Lorenzo Pardini sono pronti a fornire il loro contributo in quello che sarà il loro torneo d’esordio in C

mercoledì, 29 luglio 2020, 14:10

I vertici societari della Lucchese, rappresentati dal presidente Bruno Russo, dall’amministratore delegato Alessandro Vichi e dal direttore generale Mario Santoro, hanno annunciato di aver inviato la documentazione richiesta dalla Co.vi.soc per prendere parte al prossimo campionato di Serie C