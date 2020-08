A.S. Lucchese



La Lucchese cala il tris: presi Molinaro, Falivene e Solcia

lunedì, 31 agosto 2020, 16:44

Tre volti nuovi nella rosa della Lucchese. La società ha ingaggiato l'attaccante Salvatore Molinaro, il centrocampista Francesco Falivene e il difensore Daniele Solcia.

Molinaro, classe 1998, ha giocato un campionato di serie D con la Palmese e nelle ultime due stagioni ha indossato la maglia della Viterbese (serie C): in totale in carriera ha totalizzato 70 presenze e messo a segno 14 reti.

Falivene è nato nel 1999 e finora ha sempre militato in serie D con le maglie di Gladiator, Frattese e Ercolanese: per lui 61 presenze e 2 gol.

Solcia, classe 2001, è nato nel vivaio dell'Atalanta e dopo aver giocato con le formazioni Under 17 e Under 18 nella scorsa stagione è andato in prestito nel Ponte San Pietro (serie D) disputando 25 partite.