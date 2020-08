A.S. Lucchese



Lucchese confermati i quattro giovani Nannelli, Papini, Pardini e Fazzi

martedì, 4 agosto 2020, 20:37

di michele masotti

Protagonisti della cavalcata che ha consentito il repentino ritorno della Pantera tra i professionisti dopo solo una stagione di ritorno di purgatorio, Diego Bartolomei, Filippo Fazzi, Giovanni Nannelli, Federico Pardini e Lorenzo Pardini sono pronti a fornire il loro contributo in quello che sarà il loro torneo d’esordio in C. Alle conferme già annunciate lo scorso, quindi, è arrivata finalmente l’ufficialità per questo quartetto che già conosce i metodi di lavoro di Francesco Monaco e del suo staff tecnico. Assieme a loro, verosimilmente, saranno altri 6-7 i giovani che verranno aggiunti alla rosa della Lucchese, in procinto di iniziare la preparazione il prossimo 17 agosto.

“Grande soddisfazione per i giovani rossoneri e per il direttore sportivo Daniele Deoma, che oggi ha ribadito alla stampa la forte volontà di puntare per il prossimo campionato anche sui promettenti talenti già in rosa, che garantiscono affidabilità e continuità di rendimento definendoli, inoltre, dei profili di lusso anche per categorie superiori”- recita così una nota apparsa sui profili social del club rossonero. Avrà due settimane di tempo, invece, Jonathan Bitep per convincere i dirigenti rossoneri a continuare a puntare su di lui. L’attaccante camerunense, capace in più di un’occasione di spaccare il match, vedi il doppio confronto contro il Savona e la sfida di Sanremo, potrebbe restare nel rinnovato parco attaccanti a patto, Deoma dixit, che il tasso di professionalità vada di pari passo con le notevoli potenziali tecniche.

“Jonathan ha delle qualità fisiche della Serie A ma a livello professionale è da Terza Categoria. Noi lo aspettiamo due settimane per valutare se farà ancora parte della nostra rosa.” – è il commento del direttore sportivo rossonero.

Per quanto concerne la sede del ritiro, in programma dal primo settembre, e le modalità della prossima campagna abbonamenti, queste ed altre novità saranno svelate nel corso di una nuova conferenza stampa in programma giovedì 6 agosto. Domani, invece, per diversi club scatterà la deadline relativamente all’iscrizione nella prossima Serie C. A meno di 24 ore dal gong, restano in bilico soprattutto le posizioni di Arezzo, Siena, Sicula Leonzio mentre a Livorno dovrebbe garantire l’iscrizione il presidente Aldo Spinelli, sebbene stia cercando degli acquirenti per vendere il club. Già certa la rinuncia della neopromossa veneta Campodarsego mentre i pugliesi del Bitonto attendono gli sviluppi dell’inchiesta sulla presunta combine della passata stagione contro il Picerno. Problemi di natura finanziaria che, dopo alcune annate vissute pericolosamente con il cuore in gola, questa Lucchese fortunatamente non deve temere.

Foto Alcide