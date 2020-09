Accordo di affiliazione tra Lucchese 1905 e Filecchio Women

Altri articoli in A.S. Lucchese

martedì, 15 settembre 2020, 19:46

A dodici dalla prima giornata di campionato, la Serie C ha reso finalmente noti i tre gironi da 20 squadre per la stagione 2020-2021. Come da previsione, rispettando lo schema attuato nelle passate stagioni, la Lucchese è stata inserita nel girone A, quello centro settentrionale assieme altre cinque toscane, quattro...

martedì, 15 settembre 2020, 17:17

La Lucchese 1905 comunica ufficialmente di aver ingaggiato Matteo Biggeri, portiere classe '96, nella scorsa stagione in forza alla Viterbese

lunedì, 14 settembre 2020, 15:59

La Lucchese 1905 annuncia ufficialmente di aver acquisito, in prestito dall’Empoli, il diritto alle prestazioni sportive di Andrea Adamoli, esterno difensivo classe ’01

lunedì, 14 settembre 2020, 15:43

E’ scattata la terza e ultima settimana di preparazione per la Lucchese in quel di Castelnuovo di Garfagnana. Ufficializzata, intanto, la terza amichevole di questa preseason

sabato, 12 settembre 2020, 23:52

Il punteggio finale, per la fredda cronaca, parla di un 4-0 in favore dei padroni di casa, club candidato a recitare un ruolo da protagonista nella prossima Serie B, di fronte ad una formazione di Monaco priva, come accaduto sei giorni fa a Firenze, di alcuni elementi

venerdì, 11 settembre 2020, 16:08

A dispetto della sua giovane età, stiamo parlando infatti di un classe 1998, con l’ingaggio di Salvatore Molinaro il direttore sportivo Deoma ha consegnato a Francesco Monaco un giocatore dal rendimento affidabile per la C