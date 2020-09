A.S. Lucchese



Firma del contratto per Matteo Biggeri

martedì, 15 settembre 2020, 17:17

La Lucchese 1905 comunica ufficialmente di aver ingaggiato Matteo Biggeri, portiere classe '96, nella scorsa stagione in forza alla Viterbese. Biggeri, nato a Barga, in provincia di Lucca, ha indossato le maglie di Viareggio, Legnago Salus, Montecatini e Pontedera, con cui ha giocato da titolare un campionato di Serie C nella stagione 2018/19.



Per lui un contratto in rossonero fino al 30 giugno 2021.

Era destino che le strade di Matteo Biggeri, estremo difensore di Castelnuovo di Garfagnana, e della Lucchese un giorno dovessero incrociarsi. Già tre anni fa, infatti, il classe 1996 era stato vicino ad indossare la casacca rossonera prima che l’allora direttore sportivo Antonio Obbedio optasse per Simone Albertoni. Dopo alcuni giorni di trattative con la Viterbese, il direttore sportivo Daniele Deoma ha potuto così concludere l’operazione fornendo così a Francesco Monaco una coppia di portieri davvero invidiabile per la Serie C. Biggeri, cresciuto nel settore giovanile dell’Empoli arrivando alle soglie della prima squadra dopo aver mosso i primi passi calcistici nel vivaio dell’Us Castelnuovo, ha firmato un contratto annuale con scadenza fissata al 30 giugno 2021.