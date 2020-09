A.S. Lucchese



Le dichiarazioni del direttore generale Mario Santoro sul progetto del nuovo stadio

venerdì, 4 settembre 2020, 19:39

Il direttore generale dei rossoneri, Mario Santoro, commenta con soddisfazione la giornata odierna e annuncia una futura presentazione ufficiale del progetto stadio alla stampa.

"Siamo molto soddisfatti di quanto avvenuto oggi e soprattutto orgogliosi di aver mantenuto fede agli impegni presi con l'amministrazione comunale, gli imprenditori e tutta la città - dichiara Santoro - Insieme all'amministrazione abbiamo ribadito e rinnovato gli impegni dello scorso anno per far sì che l'ambizioso percorso intrapreso prosegua con la medesima professionalità, celerità e trasparenza".



"Noto con piacere e soddisfazione l'impatto mediatico che questa notizia ha positivamente suscitato sui media locali e sui social network nelle community dei tifosi rossoneri, oltre ad aver stimolato la ricerca di vecchie o nuove foto relative a vari stadi italiani ed esteri. Relativamente a ciò voglio essere come sempre molto chiaro nel precisare che il progetto del nuovo stadio verrà svelato ufficialmente a stampa, tifosi e sponsor, nelle prossime settimane, con la presentazione del render definitivo e del relativo plastico, in collaborazione con la società di progetto Aurora Immobiliare".