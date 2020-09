A.S. Lucchese



Lucchese: alla scoperta della Pergolettese, prima avversaria della Pantera

venerdì, 25 settembre 2020, 16:44

di michele masotti

Sventato in extremis lo sciopero promosso dall’Aic contraria alle liste di soli 22 calciatori, il punto d’incontro è stato trovato questa mattina con un ampliamento fino a 24 elementi più un 2001, ultimi preparativi in casa Lucchese per la prima di campionato. Domenica 27 settembre, calcio d’inizio fissato alle 17.30, al Porta Elisa Cruciani e compagni riceveranno la visita della Pergolettese, entità lombarda reduce da una rocambolesca salvezza conquistato in un drammatico play-out contro la Pianese. Sarà il primo confronto tra queste due squadre, con il team Crema, erede dello storico Pergocrema, che ha assunto l’attuale denominazione nell’estate 2012 grazie al trasferimento del titolo sportivo da Pizzighettone da parte dell’attuale patron dei gialloblù Cesare Fogliazza. L’obiettivo della formazione allenata dall’ex difensore di Napoli, Parma e Saragozza Matteo Contini è quello di mantenere la Serie C cercando, possibilmente, di penare meno rispetto alla travagliata stagione 2019-2020.

Sia Lucchese che Pergolettese arrivano a questo debutto stagionale con tre squalificati per parte: Francesco Monaco deve rinunciare a Papini, capitan Benassi e Adamoli mentre gli ospiti dovranno fare a meno di Duca, del mediano Palermo e del centravanti Scardina, tutti espulsi nelle rispettive finali play-out di ritorno. Gli ultimi due, infatti, prevengono dalla Sicula Leonzio, una delle tre formazioni che non è riuscita ad iscriversi. Sono state quattro le amichevoli disputate dai lombardi in questa preseason, con un bilancio di due vittorie ed altrettante sconfitte. I successi sono arrivati contro le pari categoria Albinoleffe (3-2) e Renate (1-0) mentre i k.o. sono stati causati dall’Atalanta Primavera (0-3) e dalla neopromossa Pro Sesto (0-1). La Pergolettese, sebbene abbia messo a segno qualche innesto di esperienza unito ad un paio giovani scuola Genoa, sfrutterà questi ultimi dieci giorni di calciomercato per puntellare la propria rosa. I dirigenti gialloblù stanno anche lavorando per tagliare qualche ingaggio pesante di alcuni elementi che non rientrano più nel progetto tecnico, vedi l’attaccante Malcore in procinto di tornare ad indossare la maglia del Carpi.

Dopo la salvezza ottenuta in maniera rocambolesca, ad inizio secondo tempo la Pergolettese era sotto per 3-1 ed inferiorità numerica per poi suggellare un pazzesco 3-3, mister Contini ripartirà tatticamente da un 4-3-3. Per il secondo anno di fila difenderà i pali della porta lombarda Simone Ghidotti, un classe 2000 il cui cartellino è di proprietà della Fiorentina. Rinnovo del prestito che si è proprio concretizzato all’inizio di questa settimana. Come terzino destro spazio al giovane Antonio Candela, ex compagno di squadra di Flavio Bianchi ai tempi della Primavera del Genoa, che appare in leggero vantaggio nel ballottaggio con il pari età Piccardo. Sulla corsia opposta si muoverà Luca Villa che, a dispetto dei suoi ventuno anni, è il giocatore con più presenze con questa maglia. I due difensori centrali dovrebbero essere il riconfermato Bakayoko e l’esperto Luca Ceccareli, unico ex di turno della sfida. Lo stopper prelevato in estate dall’Arezzo, che conta una lunghissima esperienza in B, difese i colori della Lucchese nella stagione 2006-2007 (Serie C girone A) collezionando 28 presenze ed un gol.

In mezzo al campo, detto delle pesanti squalifiche di Duca e Palermo, il compito di schermare la difesa lombarda spetterà a Michel Panatti, giunto alla terza stagione di fila in questo team. Ai suoi lati Contini dovrebbe schierare il sudamericano Kevin Varas Marcillo, protagonista di una buona stagione in quel di Vercelli, e al classe 2001 scuola Brescia Lorenzo Andreoli. Scelte quasi obbligate anche nel reparto avanzato, alla luce dell’assenza del centravanti titolare Lorenzo Scardina. Il posto della punta romana sarà preso da Elia Bortoluz, autore di tre centri nello scorso campionato che cercherà di sfruttare i suggerimenti provenienti dalle ali Nicola Ciccone, un classe 1996 molto esperto della Serie C, e Mattia Morello.

Lucchese-Pergolettese sarà diretta da Marco Perri della sezione di Roma, coadiuvato dagli assistenti Benedetto Torraca di La Spezia e Mario Pinna di Oristano.